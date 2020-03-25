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В Одессе женщина с ребенком выпали с пятого этажа: открылись шокирующие подробности
В среду, 25 марта, в Одессе на жилом массиве Черемушки прохожие увидели, как с пятого этажа дома выпали женщина и ребенок. По словам очевидцев, ЧП произошло в пятиэтажке, расположенной по улице Ицхака Рабина в Малиновском районе города. (Напомним, в Киеве недавно спасли отчаявшуюся женщину, которая хотела выброситься из окна многоэтажки.)
По счастливой случайности женщина и семилетний ребенок остались живы. С многочисленными травмами их забрала «скорая».
Обстоятельства происшествия, которое «ФАКТАМ» подтвердили в Малиновском отделе полиции, выясняются. На месте ЧП работает следователь.
Выяснилось, что женщина и ее семилетняя дочь госпитализированы с тяжелыми переломами. Как рассказали в полиции, пострадавшие проживают в этом доме. Опросить 49-летнюю одесситку пока невозможно, поскольку она без сознания.
По словам девочки, мать вытолкнула ее из окна своей же квартиры, а потом и сама выпрыгнула следом. Согласно предварительной информации, женщина состоит на учете в психиатрической больнице.
Полицейские квалифицировали событие как покушение на убийство — ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Вопрос о вменяемости женщины, а также все причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начавшегося следствия.
Напомним, недавно в Киевском районе Одессы с одиннадцатого этажа выпрыгнула 89-летняя пенсионерка. А в Ровно из окна при загадочных обстоятельствах выпала 31-летняя мать троих детей.
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