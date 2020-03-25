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Режим ЧС в Украине: ответы на пять главных вопросов
По всей Украине введен режим чрезвычайной ситуации и до 24 апреля продлен карантин. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабинета министров в среду, 25 марта. «ФАКТЫ» разбирались, что означает режим чрезвычайной ситуации и чем он отличается от чрезвычайного положения.
В первую очередь следует отметить, что при введении режима чрезвычайной ситуации конституционные права граждан почти не ограничиваются. По сути, запрещено лишь проведение митингов и собраний, так как подобные мероприятия являются массовыми. А массовые мероприятия во время эпидемий проводить не разрешается. Выходить гражданам из дому никто не запретит.
Начиная с пятницы 27 марта, будут прекращены любые пассажирские перевозки, предусматривающие пересечение государственной границы. Обычный транспорт в нашу страну сможет въезжать. Но было принято решение, что на всех КПП будут проводить обязательный санитарный осмотр пассажиров автомобилей, пересекающих границу. Только после медосмотра и дезинфекции транспортных средств их пропустят в Украину.
Все дороги и тротуары в нашей стране в обязательном порядке должны дезинфицироваться. Граждан с подозрением на коронавирус будут госпитализировать принудительно, если они откажутся от добровольной госпитализации.
Следует помнить, что режим чрезвычайной ситуации не предусматривает запрета выходить из дому, ограничения интернета и мобильной связи, а также экспроприации транспорта.
На время чрезвычайной ситуации должны быть закрыты все торгово-развлекательные центры и почти все объекты, где массово собираются люди, кроме продуктовых магазинов и аптек. Однако в режим работы магазинов, аптек, отделений банков и АЗС, а также бюро ритуальных услуг могут быть внесены некоторые изменения. Так, например, в населенных пунктах Киевской области, где режим ЧС действует с 21 марта, время работы продуктовых магазинов установлено до 20:00. В помещение магазина не пускают более двух покупателей. Вместе с тем на время карантина были закрыты магазины хозяйственных и строительных материалов.
Стоит также отметить, что на подъездах к столице уже дежурит бронетехника, а это значит, что Киев могут закрыть на въезд-выезд в любой момент. Сейчас посты носят профилактический характер. Там круглосуточно дежурят полицейские и Нацгвардия. Главная цель — контроль карантинных мер для граждан, которые едут в столицу, и проведение температурного скрининга.
В преддверии праздника Пасхи многих интересует, как будут проводиться богослужения в условиях режима чрезвычайной ситуации. 16 марта 2020 года Кабмин принял постановление об ограничениях в связи с угрозой распространения коронавируса, согласно которому религиозным организациям запрещено проводить обряды и церемонии с участием более 10 человек. В ответ церкви приняли решение, что в случае если на богослужение придет более 10 человек, то его необходимо проводить у храма, под открытым небом, где прихожане смогут находиться на расстоянии, допустимом санитарно-эпидемиологическими нормами.
Режим чрезвычайной ситуации иногда путают с чрезвычайным положением. При введении ЧП права и свободы граждан значительно ограничены.
Во время чрезвычайного положения у граждан могут принудительно изымать имущество, в частных квартирах — размещать спасателей, медиков или военных, которые направлены для ликвидации последствий эпидемии. Также могут ввести продуктовые карточки и усилить контроль над СМИ, вплоть до их закрытия, и над интернетом. Заводы и предприятия при этом переориентируются на производство необходимой продукции. Вводится комендантский час.
Однако о введении чрезвычайного положения пока речь не идет.
Ранее генерал-полковник милиции Михаил Корниенко в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал, почему сейчас не стоит в Украине вводить чрезвычайное положение.
Кроме того, как сообщали «ФАКТЫ», доктор дал прогноз, отступит ли коронавирус летом.
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