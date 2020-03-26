Мир

Коронавирус в действии: в Израиле в лифте можно ездить только по одному человеку

По данным на полночь 26 марта число умерших от коронавируса COVID-19 во всем мире превысило 21 тысячу человек. Пандемия и не думает стихать. Число инфицированных составляет уже 466 тысяч 752 человека. Уровень смертности снова вырос за сутки на один процент. Теперь он равен 16%. Коронавирус обнаружили еще в двух странах мира. Теперь пандемия распространилась на 198 стран и территорий. Зарегистрировано 331 тысяча 797 активных случаев заражения. Из них 14 тысяч 909 больных находятся в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровели или выписаны из больницы с заметными улучшениями за все время пандемии 113 тысяч 807 пациентов.

ИТАЛИЯ

Италия продолжает удерживать первое место в мире как по общему числу умерших за все время пандемии, так и по количеству новых смертей. За сутки в этой стране от коронавируса скончались 683 человека. Общее количество случаев с летальным исходом составляет уже 7 503.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласился принять помощь нескольких стран. В Италию прибыли врачи из Китая. Затем к ним присоединились кубинские специалисты. А за ними прилетели военные медики из России. Помощь Москвы вызвала резкую критику со стороны многих итальянских политиков в адрес Конте. Газета La Stampa опубликовала 25 марта статью, в которой эффективность российской помощи ставится под сомнение. Издание считает, что Кремль решил просто попиариться на итальянской трагедии. Авторы статьи напоминают Конте, что Италия является членом НАТО, а прилетевшие медики — российские военные, которым итальянская сторона предоставит доступ к различного рода информации, относящейся к государственной тайне. Речь идет о коммуникациях, каналах связи, расположении объектов жизнеобеспечения. Между тем прибывшие российские медики приступили к перебазированию из Рима в Бергамо. Это один из городов с наибольшим числом инфицированных.

Правительство Конте приняло решение о серьезном ужесточении наказания нарушителей карантина, введенного по всей стране. Денежные штрафы увеличены с 206 евро до 3 000 евро. Кроме того, если инфицированный, зная о своем диагнозе, умышленно покинул место изоляции, ему грозит тюремное заключения сроком до пяти лет.

США

Соединенные Штаты вторые сутки подряд удерживают первое место в мире по количеству новых случаев заражения. По данным на 25 марта, в стране было зарегистрировано еще 10 тысяч 568 инфицированных! В результате их общее число составляет теперь 65 тысяч 424 человека. США быстрыми темпами догоняют Италию, где выявлено в общей сложности 74 тысячи 386 зараженных COVID-19. Растет в Америке и количество случаев с летальным исходом — умерли уже 928 инфицированных (за сутки добавилось 148 смертей).

Однако президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что к 12 апреля, то есть к Пасхе, большинство ограничительных мер в стране следует отменить. Он не верит в эффективность жесткого карантина.

Конгресс США 25 марта утвердил предложенный Белым домом беспрецедентный план помощи экономике страны. На эти цели конгрессмены согласились направить 1,8 триллиона долларов. Причем 250 миллиардов долларов будут выплачены немедленно американским гражданам в качестве материальной помощи. Еще 300 миллиардов долларов получат различные компании, несущие большие убытки из-за приостановки своей деятельности. Эти деньги позволят им продержаться и не только не увольнять своих работников, но даже выплачивать им часть зарплаты. Новость об утвержденных в США финансовых мерах благотворно отразилась на биржах и фондовых рынках. Впервые после нескольких дней падения акций и основных индексов экономической активности эти показатели пошли вверх.

Трамп несколько сменил риторику и поблагодарил губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который остро критиковал президента за то, что тот не хочет вводить жесткий карантин по всей стране. Кроме того, глава государства пообещал немедленно оказать Нью-Йорку необходимую помощь. Судя по всему, примирил Трампа и Куомо зять президента Джаред Кушнер. Губернатор Нью-Йорка выразил мужу Иванки Трамп особую признательность за содействие.

Однако американские вирусологи по-прежнему считают, что отменять во имя подъема экономики жесткие ограничения, призванные защитить американцев от распространения коронавируса, нельзя ока ни в коем случае. Они предупреждают, что, если Трамп не изменит свое мнение, США очень быстро обгонят Италию и даже Китай по числу инфицированных.

ИНДИЯ

С 25 марта в Индии введен трехнедельный карантин. Решение приняло правительство Нарендры Моди. Жителям страны, население которой составляет 1,3 миллиарда человек, запрещено в течение указанного срока выходить из дома. Люди в панике бросились опустошать магазины. При этом в Индии выявлено пока 657 инфицированных, из которых скончались 12 человек.

Однако специалисты уверены, что официальные данные не соответствуют истинной картине. Тесты в стране делаются только тем, у кого симптомы коронавируса очевидны.

Экономисты предупреждают, что запрет покидать дома ударит в первую очередь по бедным слоям населения. Прислуга, уличные торговцы, строители составляют основную часть на местном рынке труда. Эти люди чаще всего не имеют медицинскую страховку, следовательно, не могут взять оплачиваемый отпуск по болезни.

Правительство Моди приняло еще одно жесткое решение. Временно запрещен экспорт гидроксихлорохина. Этот противомалярийный препарат Дональд Трамп объявил эффективным средством лечения пневмонии, вызванной коронавирусом. Он заявил, что распорядился закупить для США огромное количество единиц данного препарата. При этом китайские врачи, у которых сегодня накоплен наиболее обширный опыт борьбы с COVID-19, уже заявили, что гидроксихлорохин не более эффективен при лечении зараженных коронавирусом, нежели длительный сон, свежий воздух и обильное питье.

ИСПАНИЯ

Испания 25 марта по числу скончавшихся от COVID-19 обошла Китай. По данным испанских властей, от коронавируса умерли уже 3 647 жителей страны. В Китае зафиксировано 3 281 случай с летальным исходом. По числу инфицированных Испания занимает четвертое место в мире — 49 тысяч 515 человек. За сутки было зарегистрировано 7 547 новых случаев!

ИЗРАИЛЬ

В Израиле с 25 марта введены новые жесткие меры по предотвращению распространения COVID-19. Жителям страны запрещено выходить из дома на расстояние более 100 метров. Нельзя посещать пляжи, парки, торговые центры и другие общественные места. Запрещено принимать гостей и ходить в гости, проводить любые собрания с участием свыше 10 человек. В лифте разрешено ездить только по одному человеку. Ограничена работа всех видов общественного транспорта.

Коронавирус заставил израильских политиков отложить в сторону все разногласия. Напомним, после уже третьих за год парламентских выборов не удавалось никак сформировать коалиционное правительство. И вот теперь действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чья партия победила на выборах с небольшим отрывом, договорился со своим главным соперником Бени Ганцем о создании широкой коалиции. Трудно сказать, как долго просуществует их вынужденный союз.

В Израиле зафиксировано 2 369 случаев заражения коронавирусом. Только 25 марта было выявлено 439 новых инфицированных. За время пандемии скончались пятеро зараженных.

РОССИЯ

Растет число инфицированных и в России. Их уже 658 человек, причем 25 марта было подтверждено сразу 163 новых случая. В Москве скончались в этот день два пациента. Это пожилые люди. Общее количество случаев с летальным исходом в стране — три.

Президент России Владимир Путин не стал вводить жесткий карантин. Вместо этого он объявил следующую неделю нерабочей. То есть россияне с 29 марта по 6 апреля включительно будут отдыхать. И им оплатят эти неожиданные каникулы. Работать будут только медики, силовики, сотрудники продовольственных магазинов и аптек, прочие категории людей, занятых в тех отраслях и сферах, которые обеспечивают жизнедеятельность человека.

Но карантин в России все же действует. И наказание за его нарушение намерены ужесточить. Государственная дума готова принять закон, согласно которому виновных в отступлении от санитарных правил грозит штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей (от 6 400 долларов до 12 тысяч 800 долларов). Предусмотрено и тюремное заключение сроком до трех лет. Спикер Вячеслав Володин считает, что законопроект будет принят уже на следующей неделе. Для депутатов она рабочая.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Британии число инфицированных за сутки увеличилось на 1 452 человека и достигло уже 9 529 человек. Всего от коронавируса умерли 465 зараженных. Правительство Бориса Джонсона ввело на этой неделе одни з самых строгих в мире мер, однако рост числа инфицированных не замедлился. Медики уверены, что причина этого очевидна — британцы массово нарушают строгие ограничения. Например, в парках разрешено появляться только для занятия физкультурой, но не более двух человек вместе и не чаще одного раза в сутки. Между тем британские полицейские вынуждены разгонять сотни пикников и барбекю, которые устраивают не желающие следовать правилам социального дистанцирования британцы.

Еще одна горячая тема дня в королевстве — положительный результат теста на коронавирус у принца Чарльза! Старший сын Елизаветы II, по всей видимости, заразился во время встречи с князем Монако Альбером II во время их встречи 10 марта. У князя коронавирус выявили 19 марта. Альбер II стал первым в мире инфицированным COVID-29 главой государства и монархом.

Теперь британцы гадают, кого за это время успел заразить принц Чарльз? С королевой он виделся 12 марта. Днем ранее встречался со многими известными людьми, включая знаменитого рок-музыканта Ронни Вуда, члена легендарной группы Rolling Stones.

Есть и другая вероятность — это не Альбер II заразил Чарльза, а британский принц заразил князя! Просто у правителя Монако вирус нашли раньше. Тогда дела обстоят еще хуже. Ведь 9 марта Чарльз принимал участие в торжественной службе в Вестминстерском аббатстве, на которой присутствовали и королева, и его сыновья Уильям и Гарри со своими женами, и его младший брат принц Эдвард с супругой, и премьер-министр Борис Джонсон, и многие-многие другие!

И со всеми ними принц Чарльз контактировал! А они, в свою очередь, с тех пор контактировали с огромным числом людей. Более того, Гарри и Меган Маркл улетели после этого в Канаду…

РУМЫНИЯ

В Румынии выявлено 906 инфицированных, в том числе 112 за последние сутки. Умерли 17 зараженных. Правительство страны приняло решение перенести на срок до девяти месяцев ежемесячные выплаты по кредитам для румынских граждан. Об этом 25 марта заявил президент Клаус Йоханнис. При этом он выразил уверенность в том, что за указанный период экономика страны сможет восстановиться, люди начнут снова получать прежние доходы и смогут рассчитаться с банками.

АРМЕНИЯ

С 25 марта все находившиеся в этот день на территории Армении переведены в режим самоизоляции. Такое решение приняло правительство республики. При выходе из дома необходимо иметь при себе паспорт и заполненную специальную форму, в которой указывается причина появления на улице. Это разрешено в случае необходимости пополнить запас продуктов и лекарств или поездки на работу, когда нет возможности сделать это в удаленном режиме. До 31 марта приостановлены автобусные пассажирские перевозки между областями страны. При этом в Армении выявлено 265 инфицированных. Случаев с летальным исходом нет.

«ФАКТЫ» регулярно дают самую свежую статистику по распространению коронавируса в Украине. В специальной таблице отображена информация по каждой из областей страны.

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