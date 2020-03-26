Хроники коронавируса: Китай закрывает границы, а на Манхэттене спешно оборудуют морги

Мир

Вечером 26 марта появились свежие данные по распространению пандемии COVID-19 в мире. Число инфицированных уже перевалило за полмиллиона и составляет 519 тысяч 766 человек. За сутки было выявлено 48 тысяч 798 новых случаев. За время пандемии скончались уже 23 тысячи 586 человек. Уровень смертности остается в пределах 16%. Активными являются 372 тысячи 884 случая заражения. Из этого числа инфицированных 19 тысяч 102 пациента находятся в очень тяжелом или критическом состоянии. За время пандемии выздоровели или были выписаны из больницы в связи с заметным улучшением состояния 123 тысячи 96 зараженных коронавирусом.

COVID-19 выявлен уже в 198 странах мира. В девяти из них число инфицированных превышает 10 тысяч человек. Это Китай (81 тысяча 285), Италия (80 тысяч 589), США (82 тысячи 179), Испания (56 тысяч 197), Германия (43 тысячи 646), Иран (29 тысяч 406), Франция (29 тысяч 155), Швейцария (11 тысяч 712), Великобритания (11 тысяч 658).

«ФАКТЫ» подготовили очередной обзор основных событий, связанных с пандемией COVID-19, произошедших в разных странах за сутки.

США

Соединенные Штаты снова лидируют по количеству новых случаев заражения. При этом США вышли на первое место в мире по числу инфицированных, обогнав Китай! За эти сутки в стране установлены новые неутешительные рекорде — коронавирус выявлен еще у 13 тысяч 968 человек! Скончались 150 больных, увеличив общее количество смертей до 1 177. Хуже всего ситуация в штате Нью-Йорк, где за день от коронавируса скончались более 100 человек! В их числе оказался популярный актер Марк Блум. На Манхэттене спешно оборудуют временные морги.

Ситуация в штате вынудила губернатора Эндрю Куомо подписать распоряжение о досрочном освобождении 300 заключенных. В местных тюрьмах тоже выявлены десятки случаев заражения коронавирусом как среди осужденных, так и среди персонала. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в их число попал бывший кинопродюсер Харви Вайнштейн, приговоренный в марте к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера.

Несмотря на принятый Конгрессом США беспрецедентный пакет финансовых мер по поддержанию экономики (общая сумма выделяемых средств составляет 1,8 триллиона долларов), за последнюю неделю в стране зарегистрировано 3,8 миллиона новых безработных. Такого в Америке не было со времен Великой депрессии.

ИСПАНИЯ

Испания сохраняет за собой второе место в мире по числу умерших за сутки в результате болезни, вызванной коронавирусом. 26 марта в стране скончались 498 инфицированных. Общее количество случаев с летальным исходом составляет теперь 4 145. И это уже больше, чем в Китае! Там за все время пандемии умерли 3 287 зараженных. При этом Испания впервые обошла Италию по количеству новых случаев заражения за сутки. Их добавилось 6 682. Больше только в США.

Сложная ситуация вынудила правительство Испании продлить режим чрезвычайного положения еще на две недели — до 11 апреля.

ИТАЛИЯ — КИТАЙ

Италия вплотную приблизилась к Китаю по общему количеству случаев заражения коронавирусом. В стране 80 тысяч 589 инфицированных. В Китае выявлена 81 тысяча 285 человек с COVID-19. Но за 26 марта в Италии зарегистрировано 6 203 новых случая, а в Китае всего 67! При этом все эти люди были выявлены при въезде на территорию КНР. Внутри страны уже несколько дней нет ни одного нового зараженного. Это результат жесткого карантина и массового тестирования — мер, введенных китайскими властями 23 января.

Карантин, как уже сообщали «ФАКТЫ», в Китае отменен на этой неделе во всех областях кроме Уханя. Опасаясь второй волны пандемии, правительство КНР приняло 26 марта решение временно запретить въезд в страну иностранцам. Данная мера вступает в силу с 28 марта и касается всех иностранных граждан, даже имеющих визу или долгосрочный вид на жительство. Китайские авиакомпании ограничили свои международные полеты только одним рейсом на страну. Допускается максимально один рейс в неделю, причем самолет не должен быть заполнен более чем на 75%, чтобы снизить риск заражения. Пекин рекомендовал иностранным авиакомпаниям, совершающим полеты в Китай, придерживаться таких же норм.

Тем временем итальянские газеты сообщают о том, что коронавирус выявлен у священника, который проживает в одном здании с Папой Римским Франциском. Зараженного немедленно госпитализировали, а в Ватикане провели дезинфекцию. Понтифик прошел повторный тест. Результат оказался, к счастью, отрицательным. Как сообщает газета Awenire, от COVID-19 в Италии скончались уже 67 католических священников. Один из них умер в Бергамо. Причем падре отказался от системы искусственной вентиляции легких, которую ему купили за свои деньги прихожане, в пользу молодого инфицированного, оказавшегося с ним вместе в больнице. На этого пациента аппарата у врачей не было.

ФРАНЦИЯ

Во Франции пандемия набирает темп. За сутки в стране выявлено 3 922 новых случая заражения. Общее число инфицированных достигает 29 тысяч 155 человек. Скончались 1 696 больных, причем 26 марта их число увеличилось на 365 человек.

В связи с такой ситуацией Париж закрывает два своих международных аэропорта из трех. Аэропорт Бове уже закрыт. Аэропорт Орли с 31 марта будет осуществлять только правительственные и спасательные рейсы. Работу продолжит только аэропорт имени Шарля де Голля.

Министерство здравоохранения Франции приняло решение перераспределить зараженных по регионам, чтобы снять нагрузку с больниц в отдельно взятых областях. С этой целью днем 26 марта из Страсбурга в западный регион Пеи-де-ла-Луар отправился скоростной поезд TGV особого назначения. Он перевозит со востока на запад инфицированных. В каждом вагоне находятся по четыре пациента и медперсонал.

ГЕРМАНИЯ

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что нагрузка на немецких врачей и младший медперсонал будет возрастать. Он считает, что в Германии наблюдается «затишье перед бурей». Давать более точный прогноз Шпан отказался. «Никто не может сказать, что будет в ближайшие недели», — подчеркнул министр. Он отметил, что главной задачей правительства страны остается замедление распространения коронавируса.

В Германии 26 марта было выявлено 6 323 новых случая. Всего в стране зафиксировано 43 тысячи 646 инфицированных. При этом смертность среди них низкая. За все время пандемии умерли 239 человек.

В стране введены жесткие меры, основу которых составляет самоизоляция и массовое тестирование. Немецкий концерн Bosch объявил 26 марта о создании экспресс-теста на коронавирус. Он полностью автоматизирован и позволяет проводить диагностику за 2,5 часа. Точность результата при этом превышает 95%. Концерн обещает сделать новый тест доступным в Германии уже с апреля. Затем начнет его поставки в другие страны.

Напомним, Германия начала принимать пациентов с COVID-19 из Италии и Франции. В немецкие клиники доставляют самолетами и вертолетами только очень тяжелых больных. МИД ФРГ заявил, что в страну уже прибыли 47 таких пациентов из Италии.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Министерство здравоохранения Британии (NHS) заявило 26 марта о «незатихающем цунами». Речь идет о захлестнувшей страну волне тяжелых случаев заражения коронавирусом. Их численность резко возросла. Проблема заключается в том, что во многих городах оказались инфицированы медики. Среднее число инфицированных врачей и медсестер по Британии составляет уже 30%, а в ряде графств достигает 50%.

За сутки выявлено 2 129 новых инфицированных. Еще 25 марта их было в стране меньше 10 тысяч. При этом британцы продолжают массово нарушать введенные правительством Бориса Джонсона строгие меры сдерживания пандемии. Это вынудило власти временно наделить полицию новыми полномочиями. Отныне стражи порядка имеют право следить за британцами с помощью дронов. Полицейские вправе сами на месте решать, насколько неотложной является причина выхода того или иного человека на улицу. И сами налагают на нарушителя штраф.

РОССИЯ

В России зафиксировано за сутки 182 новых случая заражения коронавирусом. Их общее количество достигло 840. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился с 26 марта закрыть в городе все заведения общественного питания, торговые центры, парки аттракционов. Закрываются также все розничные магазины кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

С 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение сделано только для самолетов, которые доставляют на родину российских граждан из-за границы. Для этого используются в том числе самолеты Министерства обороны РФ.

О ситуации с коронавирусом в Украине «ФАКТЫ» регулярно сообщают, давая самую свежую статистику по областям.

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