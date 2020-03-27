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- 16:04 «Дышите ровно. Время работает на нас»: Борис Акунин о своей борьбе с коронавирусом
«Дышите ровно. Время работает на нас»: Борис Акунин о своей борьбе с коронавирусом
На днях известный российский писатель Борис Акунин сообщил в соцсети, что заболел COVID-19 и пообещал «обязательно поделиться впечатлениями», когда «малость окрепнет». Сегодня писатель снова вышел на связь в Facebook с рассказом о коронавирусе, акцентировав внимание на том, что страх перед этой болезнью гораздо страшнее самой болезни.
«Странное занятие — рассказывать, как болеешь гриппом, но так много народу боится этого чертова коронавируса, а отболевших им пока так немного, что я решил поделиться этим личным опытом.
Заболел я в середине дня в пятницу 13-го. (Кто читал мой пост, написанный тем утром, оценит юмор). Собственно, заболели мы оба, я и жена. Но у нее была форма совсем легкая: день небольшой температуры, потом два дня головной боли и еще начисто пропало обоняние (есть там такой симптом).
У меня форма средней тяжести. Это как паршивый затяжной грипп с высокой температурой. Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять. Этим «днем сурка» я наслаждался дней десять. Лежал дома, слушал аудиокниги. Знал, что опасаться нужно только проблем с дыханием — в этом случае приедет «скорая». Проблем с дыханием не возникало, поэтому настроение было злобное, но спокойное.
Мне не повезло, что я был из ранних, и в первые дни болезни никакого лечения еще не было. На одиннадцатый день наконец появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше. Вот, собственно, весь рассказ.
Появились и другие методы. Они пока экспериментальные, но многим помогают. В общем, чем позже заболеете, тем легче будет вас вылечить — в этом главный смысл соблюдения карантина. Но сами никаких антибиотиков и тем более гидроксихлорохин без назначения врача, конечно, не принимайте.
Больше всего меня беспокоит не вирус, а психоз вокруг него. Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти «фотографии легких, пораженных коронавирусом», «гробы в Бергамо», описания ужасов одинокой смерти
Будьте осторожны, ведите себя ответственно, но не паникуйте. И помогайте тем, кто в самоизоляции. Особенно старым и больным. В Англии сейчас проходит кампания по интернет-рекрутированию волонтеров: кто может сходить за продуктами, погулять с собакой
В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает", — написал Акунин в Facebook.
Ранее о том, как сумел побороть вирус, рассказал игрок сборной Украины по баскетболу Вячеслав Бобров.
«ФАКТЫ» также сообщали, что коронавирусная инфекция диагностирована у многих известных людей — политиков, артистов, спортсменов. Так, заболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, знаменитый российский певец Лев Лещенко, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!