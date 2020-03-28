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Германия не отменит карантин до 20 апреля

12:03 28 марта 2020 195
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Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В субботу, 28 марта, жители Германии узнали о том, что правительство страны не намерено смягчать жесткие меры борьбы с распространением коронавируса как минимум до 20 апреля. Об этом в интервью газете Der Tagesspiegel заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун. По его словам, если в ближайшие дни статистика случаев заражения COVID-19 улучшится, что станет доказательством эффективности жесткого карантина, к 20 апреля федеральное правительство разработает стратегию следующего этапа.

Браун подчеркнул, что пожилым и людям с хроническими заболеваниями в любом случае придется придерживаться и дальше правил социального дистанцирования. Ограничивать свои контакты с другими людьми нужно будет до тех пор, пока не появится эффективная вакцина против COVID-19.

Глава ведомства канцлера Германии рассказал также, что сегодня главная задача, стоящая перед обществом — это не допустить перегрузки системы здравоохранения в стране. Браун напомнил, насколько важна работа медиков в условиях пандемии и как они ежечасно рискуют собой, продолжая выполнять свои обязанности и спасая жизни других.

Он также снова обратил внимание на важность массового тестирования в вопросе борьбы с коронавирусом. И власти понимают это. А потому находятся в активном поиске «устройств тестирования с высокой пропускной способностью». Одним из них, по всей видимости, является аппарат, разработанный и созданный концерном Bosch. «На нужно осуществлять тысячи тестов ежедневно», — подчеркнул Браун.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», карантинные меры в Германии ужесточены с 22 марта. ФРГ стала первой страной в мире, где во время пандемии коронавируса запрещено собираться вместе больше двух человек. Исключение сделано только для живущих единым домашним хозяйством. В общественных местах люди должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. В Германии закрыты все рестораны, кафе, бары, спортзалы, парикмахерские и косметические салоны. Разрешаются поездки на работу или с целью оказания помощи другим людям. На улицу можно также выходить для индивидуальных прогулок и занятий спортом. Нарушителей ждут денежные штрафы до 25 тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Германии выявлено более 50 тысяч инфицированных. Пандемия унесла жизни 350 человек в стране.

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