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Коронавирус побежден: Том Хэнкс вернулся в США (фото)

15:02 28 марта 2020 367
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 марта, знаменитый американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вернулись в США из Австралии, где они находились в самоизоляции из-за коронавируса. Как уже сообщали «ФАКТЫ», обладатель двух премий «Оскар» стал первой кинозвездой, у кого обнаружили COVID-19. Хэнкса и Уилсон сначала поместили в больницу, а когда их самочувствие улучшилось, выписали, но с условием, что они будут строго соблюдать карантин дома.

Том находился в Австралии на съемках фильма о жизни и творчестве Элвиса Пресли. Хэнксу досталась роль Тома Паркера по прозвищу Полковник, который был неизменным менеджером короля рок-н-ролла на протяжении многих лет. Картину снимает известный австралийский режиссер Баз Лурманн («Великий Гэтсби»). Когда Том заболел, Баз остановил процесс. Режиссер заявил, что съемочная группа вернется к работе только вместе с Хэнксом.

Поскольку регулярные авиарейсы между Австралией и США в связи с пандемией приостановлены, Том и Рита воспользовались частным самолетом, который и доставил их в Лос-Анджелес. Домой супруги поехали на своем внедорожнике Range Rover. Хэнкс был за рулем.

Настроение у Тома и Риты, судя по фотографиям, отличное. Они выстояли в борьбе с коронавирусом, который был выявлен у них 11 марта. Хэнкс призвал своих поклонников соблюдать строгие правила самоизоляции и именно так заботиться друг о друге. Актер подчеркнул, что он на собственном опыте убедился в эффективности этого метода.

Хэнкс и Уилсон — далеко не единственные кинозвезды, заразившиеся коронавирусом. COVID-19 обнаружили также у Ольги Куриленко. Уроженка Бердянска, которая уже много лет живет в Лондоне и активно снимается в кино, провела в самоизоляции почти две недели. Новые тесты показали, что коронавируса у нее больше нет.

Ушел на карантин и популярный британский актер Идрис Эльба. У него заболевание проходит в легкой форме, но звезда «Прослушки» и «Лютера» не хочет подвергать риску заражения других людей.

Популярный американский актер Марк Блум умер в Нью-Йорке на 70-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом.

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