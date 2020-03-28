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Происшествия

В Закарпатье вспыхнул масштабный пожар в Долине нарциссов (фото)

20:56 28 марта 2020 220
пожар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На Закарпатье из-за поджогов сухой травы несознательными гражданами возник сильный пожар. Пламя перекинулось на территорию Карпатского биосферного заповедника и могло уничтожить знаменитую Долину нарциссов, природную жемчужину Закарпатья. Только благодаря тому, что огонь вовремя выявили и потушили, ущерб ограничился сгоревшей травой и подстилкой из сухих листьев.

Пожар был замечен вечером 27 марта. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся. Выгорело около 10 гектаров территории. Потушить пламя удалось через три часа совместными усилиями лесхоза и пожарных.

пожар

В заповеднике говорят, что, к счастью, до мест массового цветения нарциссов огонь не добрался. Тем не менее, необходимо отучать жителей от поджигания сухой травы. Такие пожары вредят природе да и на здоровье людей отражаются не лучшим образом.

пожар

Взять под контроль всю Долину нарциссов охрана заповедника не может, поэтому местным жителям предлагается самим проявить благоразумие и не устраивать на придомовых участках «огненную уборку».

нарцисс

Напомним, прошлой весной из-за поджигания сухой травы пламя также распространилось на Долину нарциссов. Выгорели полтора гектара территории.

Фото Карпатський біосферний заповідник/Facebook, zk.dsns.gov.ua

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