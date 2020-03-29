"Нет здесь никаких вирусов": Лукашенко "ударил" хоккеем по COVID-19 (видео)

Мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел еще один способ борьбы с коронавирусом. Если раньше белорусский лидер предлагал противостоять вирусам водкой и сауной, то теперь видит спасение в холоде и вышел на лед в составе любительской хоккейной команды.

По словам Лукашенко, он не видит причин отказываться от своего обожаемого хоккея, даже в период пандемии.

«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях… Здесь нет вирусов никаких. Ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу! Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Это антивирусное лекарство самое настоящее», — заявил президент Беларуси, общаясь после игры с журналисткой телеканала ОНТ.

Напомним, в Беларуси подтверждены 94 случая заболевания коронавирусом. Первый заболевший выявлен еще 27 февраля. Тем не менее Лукашенко уверяет граждан, что пандемия Беларуси не грозит, потому что народ и так достаточно настрадался, а значит, теперь вправе рассчитывать на Божью помощь.

Кроме того, белорусский президент отказался высылать самолеты за туристами, застрявшими из-за карантина за границей. Лукашенко считает, что путешественники повели себя безответственно и сами виноваты в своих бедах.

Фото president.gov.by

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