- 11:35 "Нет здесь никаких вирусов": Лукашенко "ударил" хоккеем по COVID-19
- 11:28 В Украину доставили сотни тысяч респираторов и почти два милиона масок из Китая
- 11:08 Триллионы в США и треть миллиарда в Украине: как страны помогают своим экономикам во время пандемии
- 10:57 Ломаченко угодил в скандал из-за странного «православного» поста в Instagram: пришлось извиняться
- 10:45 В Кропивницком от пневмонии умерла молодая женщина, которой отказали в госпитализации
- 10:25 Знаменитый экс-вратарь «Барселоны» заразился коронавирусом
- 10:24 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 10:12 Сигарета не спасет: Минздрав опроверг очередной фейк о коронавирусе
- 10:01 Под наркотиками наехал на велосипедистов: в Херсоне вынесли приговор водителю КамАЗа
- 09:47 В Никополе в багажнике автомобиля нашли застреленного полицейского
- 09:22 Семьи Героев Небесной сотни выдвинули ультиматум Зеленскому из-за смены куратора "дел Майдана"
- 08:44 В Киев из Москвы прибыл поезд с эвакуированными украинцами
"Нет здесь никаких вирусов": Лукашенко "ударил" хоккеем по COVID-19 (видео)
Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел еще один способ борьбы с коронавирусом. Если раньше белорусский лидер предлагал противостоять вирусам водкой и сауной, то теперь видит спасение в холоде и вышел на лед в составе любительской хоккейной команды.
По словам Лукашенко, он не видит причин отказываться от своего обожаемого хоккея, даже в период пандемии.
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях… Здесь нет вирусов никаких. Ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу! Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Это антивирусное лекарство самое настоящее», — заявил президент Беларуси, общаясь после игры с журналисткой телеканала ОНТ.
Напомним, в Беларуси подтверждены 94 случая заболевания коронавирусом. Первый заболевший выявлен еще 27 февраля. Тем не менее Лукашенко уверяет граждан, что пандемия Беларуси не грозит, потому что народ и так достаточно настрадался, а значит, теперь вправе рассчитывать на Божью помощь.
Кроме того, белорусский президент отказался высылать самолеты за туристами, застрявшими из-за карантина за границей. Лукашенко считает, что путешественники повели себя безответственно и сами виноваты в своих бедах.
Фото president.gov.by
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.