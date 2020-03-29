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Оказались бесполезны: Нидерланды забраковали 600 тысяч масок из Китая

14:25 29 марта 2020 610
маска
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Пока Украина активно импортирует из Китая медицинские маски миллионными партиями, в Европе уже успели сильно разочароваться в качестве китайской продукции. Выяснилось, что из миллионной партии масок, привезенных в Нидерланды из Китая, 600 тысяч штук не подходят для врачей из-за низкого качества.

Маски предполагалось раздать врачам-инфекционистам и медсестрам, которые сейчас на передовой в борьбе с инфекцией и опекаются тяжелыми и критическими пациентами с COVID-19. По стандарту маска FFP2 должна задерживать не менее 92% находящихся в воздухе частиц, на которых потенциально может закрепиться коронавирус. В Нидерландах признали, что в закупленной продукции фильтры не работают, как должны, а потому против вируса такие маски бесполезны.

О низком качестве масок стало известно уже после того средства защиты были распределены по медучреждениям. Специалисты, с которыми пообщались журналисты в Нидерландах, утверждают, что фильтры в масках не дотягивают даже до уровня FFP1, то есть работают в лучшем случае на половину заявленных фильтровальных мощностей.

Медики в Нидерландах отказываются работать в новых масках, и руководство больниц отнеслось к этому с пониманием. Средства защиты были признаны не просто не эффективными, а опасными: заразиться рискуют как врач, так и пациенты.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какой должна быть медицинская маска, чтобы обеспечить защиту от вируса. Кроме того, специалисты поделились, как правильно носить и снимать маску.

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Оказались бесполезны: Нидерланды забраковали 600 тысяч масок из Китая

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