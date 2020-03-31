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Коронавирусом заразился главврач московской больницы, которую посещал Путин

16:35 31 марта 2020 119
путин проценко
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В России подтвержден коронавирус у главного врача московской инфекционной больницы Дениса Проценко. 24 марта Проценко проводил экскурсию по своей больнице для российского президента Владимира Путина, а 31 марта главврач сообщил о подтверждении опасного диагноза.

«Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо», — заявил Проценко.

Во время визита в больницу Путин заходил в палату как минимум к одному госпитализированному, но к тому моменту уже было известно, что у пациента — врача одной из московских клиник — диагноз COVID-19 не подтвердился.

В больнице в Коммунарке после того, как стало известно о диагнозе главврача, приняты дополнительные меры безопасности. Что касается Путина, то его пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил заявить, что «все нормально» и причин для беспокойства нет. «Путин регулярно тестируется на коронавирус», — уверяет Песков.

Напомним, российское медучреждение в Коммунарке было выбрано базовым в регионе для принятия больных с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Пациенты с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом начали поступать в больницу с 1 марта. По последним данным, в медучреждении лежат около 180 пациентов.

На 31 марта в России диагноз COVID-19 подтвержден у 2337 человек. Из-за быстрого распространения заболевания в России объявлены «коронавирусные каникулы».

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