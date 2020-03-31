Политика

Больше не зам: Трепак отказался работать с Венедиктовой

С 31 марта Виктор Трепак больше не является заместителем генерального прокурора. Генпрокурор Ирина Венедиктова приняла отставку Трепака и подписала его заявление об уходе по собственному желанию.

Заявление об отставке было подано еще в пятницу, 27 марта. Трепак был возмущен, что решением Венедиктовой у него забрали кураторство расследованием двух чрезвычайно важных дел — о расстрелах на Майдане в 2014 году и об убийстве Екатерины Гандзюк.

По словам Трепака, для него состоявшееся перераспределение полномочий между заместителями генерального прокурора фактически полностью заблокировало доступ к расследованию. Это и подтолкнуло к решению подать в отставку.

Напомним, куратором департамента, расследующего дело о расстрелах на Майдане, стал новый заместитель генпрокурора Андрей Любович. Его помнят по работе в прокуратуре Днепропетровской области и как лицо, причастное к задержаниям и арестам местных евромайдановцев. Семьи погибших евромайдановцев возмущены таким назначением и взывают к президенту Зеленскому.

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