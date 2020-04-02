Пальмовое воскресенье у католиков: как отмечают праздник в разных странах (фото)

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В шестое воскресенье Великого поста по григорианскому календарю римокатолики, протестанты и представители некоторых православных церквей отмечают Пальмовое воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим.

Праздник посвящен описанному во всех четырех Евангелиях событию: Иисус Христос триумфально въехал на молодой ослице в Иерусалим. Спасителя встречал народ, устилая перед ним дорогу своей одеждой, пальмовыми ветками и цветами.

Пальмовое (Вербное, Цветочное) воскресенье называется еще Воскресеньем Страстей Господних — в этот день в литургии Католической церкви читается описание смертных мук Христа и с этого дня начинается Страстная неделя, посвященная последним дням жизни Спасителя на земле.

История праздника

Это самый красочный и имеющий вековую традицию религиозный праздник, предваряющий Пасху. Известно, что в Иерусалиме уже в IV веке в последнее предпасхальное воскресенье патриарх на ослице с Елеонской горы въезжал в город, сопровождаемый большим количеством верующих, и направлялся в базилику Воскресенья Господня, где затем проводилась торжественная литургия. А обычай освящать в этот праздник пальмовые ветви был введен в XI веке. В Риме же первоначально этот день считался исключительно Воскресеньем Страстей Господних, а иерусалимская традиция процессий, символизирующих торжественный въезд Спасителя в Иерусалим, появилась здесь только в IX веке.

Традиции праздника

До 1955 года в Вербное Воскресенье у католиков существовал обычай, в общих чертах выглядящий так: священник выходил из костела, ворота которого закрывались. Чтобы их открыли, священник трижды стучал в них крестом, а затем вместе с участниками процессии входил в храм, чтобы начать праздничную мессу. Это действо символизировало въезд Христа в Иерусалим и напоминало верующим, что своей смертью на кресте Христос открыл прежде закрытое для них из-за грехов Небо.

После проведенных в католической церкви реформ этот обряд несколько упростился. Теперь, как правило, до начала службы перед костелом священники в красных облачениях (в знак предстоящей мученической смерти Христа) окропляют освященной водой главный атрибут праздника — ветви пальмы, которые во многих странах заменяются ветками оливы, лавра, самшита и вербой, украшенными букетами из сухих или свежих цветов. Затем читается Евангелие о въезде Иисуса в Иерусалим, а после этого верующие с зажженными свечами и освященными праздничными букетами торжественной процессией, символизирующей людей, вышедших встречать Спасителя, направляются в костел.

Традиционно во время мессы по Евангелию от Матфея, Марка или Луки читается описание Страстей Господних (Евангелие от Иоанна читается в Великую пятницу). Обычно к чтению привлекаются несколько человек, каждому из которых отводится определенная роль. Роль Христа исполняет обязательно священник или дьякон.

Как отмечают Вход Господень в Иерусалим в разных странах

С особой пышностью Пальмовое воскресенье отмечается в католических странах. Например, в Италии в Domenica delle palme церкви украшают именно пальмовыми ветками, хотя прихожане часто приносят для освящения и более доступные веточки оливы. После службы верующие обмениваются ими с родственниками и друзьями в качестве символа мира. В некоторых местностях глава семьи, еще раз окунув такую веточку в святую воду, благословляет ею пищу на праздничном пасхальном столе.

А в Иерусалиме, впрочем, как и во многих городах мира, где живут католики, устраиваются целые мистерии на тему праздника. По улицам проходят шествия, часть участников которых изображает Христа и его учеников, остальные — встречающих и приветствующих их жителей Иерусалима с пальмовыми ветками в руках. Во время процессий звучат праздничные песни и гимны.

Широко отмечается Пальмовое воскресенье в Канаде. В большинстве христианских церквей здесь во время специальной службы прихожанам вручают освященные ветви пальмы, которые часто предварительно складывают в виде креста. Особое внимание в этот день уделяют детям. Их благословляют и привлекают к участию в службах для исполнения праздничных песен и церковных гимнов. Традиционно в этот праздник проводятся специальные сессии в церковных воскресных школах, посвященные последним дням земной жизни Иисуса Христа. А во многих университетских храмах и часовнях Канады поддерживается традиция исполнения в этот день хоровых песнопений.

Очень красиво в Пальмовое воскресенье выглядит столица Литвы Вильнюс. И все благодаря «Казимиркам» — «вильнюсской вербе», представляющей собой особый вид народного творчества, внесенный в мировой реестр нематериального культурного наследия. Появилось это уникальное ремесло в деревнях Вильнюсского края много веков назад. И занимаются им целые семьи, передавая свое мастерство из поколения в поколение.

Для изготовления такой «вербы» используются различные сухие растения — здесь и злаковые культуры, и высушенные травы, и тростник, и различные цветы, мох и камыши, а также шишки, желуди и перья (в более современных вариантах используют ткани и нити, бисер, стразы, блестки и даже мелкие изделия из глины, дерева и пластмассы). В зависимости от замысла автора они объединяются в различные композиции и прикрепляются к тонким палочкам, высота которых варьируется от 20 сантиметров до двух метров и выше. Затем части композиций раскрашиваются в разные цвета анилиновыми красителями. Чаще всего «верба» имеет плетение в виде валика, а также одинарных или группы следующих один за другим «фонариков», которые венчаются «метелкой».

А приобрести эту красоту можно на «вербном базаре» — ежегодной ярмарке Казюкаса, которая проводится в Вильнюсе в первые выходные марта и посвящена покровителю Литвы — святому Казимерасу. Возникла эта ярмарка ремесел еще в начале XVII века и теперь принимает народных мастеров и фольклорные музыкальные коллективы не только со всей Литвы, но и из-за рубежа.

Что можно и чего нельзя делать

Повсеместно считается, что освященные в Пальмовое воскресенье в храмах ветви и букеты, в том числе и «Казимирки», защищают дома и их обитателей от злых духов, от разгула стихий и вообще от всяческих бед. Большие ветви украшают сладостями, фруктами, лентами и дарят детям. Ветки поменьше прикрепляют к распятию, к изголовью кровати, над камином. Они хранятся до следующего года, когда по традиции их сжигают, чтобы использовать полученный пепел в обряде покаяния в первый день Великого поста — в Пепельную среду. А «Казимирки» хранят дома в вазах до следующего Пальмового воскресенья, когда они будут заменены новой вербой (но прошлогоднюю ни в коем случае выбрасывать нельзя, ее положено сжечь).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как римокатолики, протестанты и представители некоторых церквей восточного обряда отмечали 25 марта праздник Благовещения Господнего.

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