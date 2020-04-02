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Спорт

Умер шестикратный чемпион Испании в составе «Реала» (фото)

16:36 2 апреля 2020 40
Грегорио Бенито
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Титулованный экс-футболист мадридского «Реала» Грегорио «Гойо» Бенито скончался в возрасте 73 лет, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

«Семья „Реала“ скорбит по этой потере. Мы запомним его как одного из величайших защитников в истории клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте Королевского клуба.

Бесстрашный центральный защитник Бенито, перенесший за годы карьеры восемь операций, за 13 лет провел в футболке «Реала» 420 матчей во всех турнирах, шесть раз выиграв чемпионат Испании и пять раз — Кубок страны.

В составе сборной Испании он выходил на поле 22 раза. Сообщается, что в последнее время Бенито тяжело болел.

Грегорио Бенито выиграл в футболке «Реала» 11 титулов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-президент «Реала» Лоренцо Санс умер от коронавируса.

Фото ФК «Реал»

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