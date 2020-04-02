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Происшествия

Под Одессой водителю фуры оторвало ногу: первые подробности и фото ДТП

17:24 2 апреля 2020 294
ДТП на трассе Одесса&nbsp;— Рени
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 2 апреля, серьезное ДТП произошло на автодороге Одесса — Рени, где ранее перевернулся и заблокировал движение КамАЗ с удобрениями.

На этот раз в районе села Великий Дальник столкнулись два грузовика. Одна из фур получила значительные повреждения, а водителю оторвало ногу.

Как уточнили в Беляевском отделе полиции, в результате ДТП пострадали два человека.

«Полицейские, которые сейчас работают на месте, предварительно установили, что
водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением и въехал в грузовик Scania, который двигался впереди и остановился для осуществления поворота.

В результате аварии 34-летний водитель Mercedes-Benz получил тяжелую травму нижней конечности и госпитализирован. Его пассажир получил незначительные ушибы", — сообщили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП на Одесской трассе под Киевом: грузовой Mercedes-Benz протаранил два автобуса, погибли люди.

А во вторник, 2 апреля, на той же Одесской трассе Fiat на полной скорости врезался в стоявшую машину. Люди уцелели лишь чудом.

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