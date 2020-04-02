В "украинском Ухане" Монастыриске, где заразились десятки врачей, почти не осталось медикаментов

Украина

Маленькая Монастырисская объединенная территориальная община (ОТО) в Тернопольской области из-за коронавируса стала известна всей Украине — более 10% всех зараженных COVID 19 в стране живут здесь: вирус подтвердили уже почти у каждого сотого местного жителя. Заболели 32 медика (!) из местной больницы, мэр и его заместитель. Закрываются жизненно необходимые предприятия.

Как справляются с этим жители и местные власти, «ФАКТАМ» рассказал голова Монастыриской ОТО Андрей Старух, у которого недавно диагностировали коронавирус.

— По состоянию на утро 2 апреля у нас инфицировано 83 человека. Из них 48 в городе, остальные — по селам. Заболевший медперсонал — 32 человека: 10 врачей и 22 медсестры. Среди больных: пятеро детей, четыре госслужащих, трое полицейских, один священник, один голова ОТО. Но это число постоянно изменяется, — рассказал «ФАКТАМ» голова общины Андрей Старух. - Как и много где — установлены блокпосты. Но если здесь проходит трасса H-18 государственного значения, то, конечно, приходится пропускать транзитный транспорт. Ведется, правда, учет проехавших. Из прилегающих сел в город людей тоже пускают — если человек в больницу едет, почему его не должны пускать. Полиция смотрит, чтобы не было бесконтрольных или необоснованных перемещений. В помощь местным задействованы полицейские из других населенных пунктов.



*Андрей Старух

Плохо, что я сейчас на самоизоляции, коронавирус выявили также у моего заместителя — он на самоизоляции с вечера 1 апреля. С утра 2 апреля общиной руководит секретарь совета. Коммунальные службы работают, хотя мы стараемся, чтобы они поменьше контактировали с людьми. Раньше, например, забирали вынесенный жителями мусор в мешках, ведрах. Сейчас — перешли на контейнеры. Ведь если эти коммунальщики слягут — город утонет в мусоре.

Больница работает, однако такие отделения, как хирургия и реанимация перепрофилировали в госпиталь для борьбы с коронавирусом. Замглавврача рассказывал, что персонала не хватает, оставшимся тяжело — нагрузка на них возросла, поэтому задействуют медиков из других служб. Пока приходится справляться своими силами — о том, чтобы к нам присылали в помощь медиков из других районов, я пока не слышал.

Лекарств, антисептиков, средств защиты есть дня на три. Надеемся, что что-нибудь из необходимого пришлют. А пока, чтобы пополнить запасы, задействуем все возможные механизмы, выделяем средства из местных бюджетов. Предприниматели помогают. Так, например, предприниматель, который не хочет, чтобы его данные раскрывали, дал три тонны дезинфицирующего средства. Кто-то игнорирует просьбы. Кто-то имеет возможность помочь, кто-то не имеет — но ищет способы и возможности.

В городе закрыли газовую заправку, но мы связываемся с владельцами, ведем переговоры, чтобы ее открыли. На то обращение, которое наши жители записали к президенту, думаю, центральная власть отреагирует. Но, как любая власть, — с запозданием. А учитывая нищету Украины — реагирует еще хуже. В основном центральная власть дает правильные указания, как на месте решать все вопросы. Но в меру своих возможностей что-то делает. Недавно передали какое-то количество одноразовых костюмов, кислородных баллонов. Могли бы власти сделать что-то лучше? Наверное, каждый в долине считает, что на горе можно что-то сделать лучше — и я буду так считать.

Население и города, и сельской общины понимает, что нынешняя ситуация — надолго, нет гарантий, что вирус обойдет кого-то стороной. Реагируют по-разному — есть и панические настроения, есть и трезвые. Но подавляющее большинство старается соблюдать меры предосторожности. Пикников в парках и посиделок, как в больших городах, нет. Если пока киевляне считают, что коронавирус — это где-то далеко и не имеет к ним отношения, — то, когда в больницы начнут попадать друзья и знакомые: понимание ситуации придет. В маленьком городке, где все всех знают по именам, то, что болезнь уже кого-то из них настигла, такое понимание приходит гораздо быстрее. И важность самоизоляции, карантина понимают все.

Чуть более недели назад, например, у наших жителей тоже была куча разных очень важных проблем, решить которые было смертельно необходимо: взять какую-то справку, прийти в исполком выяснить совершенно ненужные вещи, узнать в горсовете, почему исполком делает что-то не так… Сейчас уже почти все понимают, что в сегодняшней ситуации всё это не важно, не нужно, а вот соблюдение карантина жизненно необходимо.

Монастыриска — довольно древний городок в Тернопольской области, админцентр Монастыриского района. В ОТО вместе с Монастыриской (около 6 тысяч жителей) входят ещё девять сел. Всего в общине — около 10 тысяч населения. Город разместился на берегах речки Коропец.

Здесь проходила большая караванная дорога (одна из тех, которые в древние времена носили название Черных (то есть — очень важных) путей). В начале прошлого тысячелетия для защиты от кочевников здесь был построен замок — на горе. Под горой возле замка вырос городок Подгородное. Современное название возникло, по легенде, из-за собственника замка боярина Собко, пленившего половецкую княжну и собиравшегося взять ее в жены. Но половчанка удрала от него на Лысую гору и стала ведьмой, а боярин ударился в религию и организовал в замке монастырь. Подгородное переименовали в Монастырище (то есть место, где есть монастырь, принадлежащее монастырю). Город даже был наделен магдебургским правом.

В этих местах почти тысячу лет неоднократно и в разных комбинациях воевали между собой поляки, украинцы, русские, турки, татары, немцы, половцы, монголо-татары, австрийцы и прочие. Но значительную часть из тысячелетней истории города им владели поляки, называвшие его на свой лад Монастержиска. Именно этот вариант в украинской транскрипции и стал нынешним названием. В украинском «Монастириська» (множественное число с ударением на второе «и») — монастырские места, места, где был монастырь. А Подгородным долгое время называли соседнее село, впоследствии вошедшее в состав города.

В настоящее время Монастыриска известна как центр лемковской культуры, здесь проводят ежегодный этнический фестиваль и открыли Музей культуры и быта лемков. Самое старое здание города — церковь Успения Божьей Матери. Бывший костел, ныне принадлежащий автокефальной церкви, построен 269 (по другим данным — почти 300) лет назад. Рядом с ним растут два ясеня — памятники природы (им больше 160 и 210 лет). Есть деревянная церковь Введения Пресвятой Девы Марии со 150-летней историей.

Напомним, что по данным на 22:00 2 апреля, в Украине подтверждены 897 случаев COVID-19. Зафиксированы 22 случая с летальным исходом и 19 случаев выздоровления пациентов.

Фото: terminovo.te.ua, facebook.com

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