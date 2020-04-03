Мир

В пятницу, 3 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в мире составило к вечеру 1 миллион 81 тысяча 70 человек! Выявлено за последние сутки 66 тысяч новых случаев заражения. Число умерших от коронавируса составляет уже 58 тысяч 123 человека. За сутки добавилось 4 956 новых смертей. Уровень смертности остается на отметке 20%. В больницах и в самоизоляции находятся 795 тысяч 262 инфицированных, из них 39 тысяч 232 больных в критическом состоянии. Выздоровели 227 тысяч 685 пациентов.

«ФАКТЫ» подготовили свой ежедневный обзор главных событий в мире, связанных с пандемией. Предыдущая хроника была посвящена событиям 2 апреля.

США

Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу инфицированных. Их в стране за последние сутки стало больше на 21 тысячу 314 человек. Общее число зараженных достигло 266 тысяч 190 человек. Скончались 6 799 больных — 729 новых смертей за день.

Президент США Дональд Трамп отвел месяц стране на то, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса. Он уже не говорит о завершении эпидемии к Пасхе (12 апреля). Кроме того, глава государства сообщил, что сдал еще один тест на коронавирус, и результат снова получен отрицательный. При этом использовался экспресс-метод, разработанный американской компанией Abbott Laboratories. По словам Трампа, сдача теста заняла не более минуты, а результат стал известен через 15 минут.

Трамп также ответил на критику целого ряда американских политиков относительно того, что согласился принять от России медицинское оборудование для борьбы с пандемией. «Путин предложил большой объем медицинского оборудования высокого качества, я принял его предложение. Оно может спасти множество жизней. Я готов повторно принять его в любой момент!» — отрезал американский президент.

Известно, что Россия отправила в США 60 тонн медицинского оборудования, в том числе системы искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенные Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Это предприятие входит в состав концерна «Радиоэлектронные технологии», который находится под американскими санкциями с 2014 года. Меры были введены в связи с аннексией Крыма. Всем компаниям в США и особенно государственным структурам категорически запрещено приобретать продукцию концерна. В исключительных случаях разрешение должно дать Министерство финансов США. Оппозиция считает, что Трамп, согласившись принять российское оборудование, нарушил закон.

Еще один интересный момент с этими ИВЛ состоит в том, что Москва и Вашингтон по-разному оценивают груз. В России утверждают, что это была гуманитарная помощь. Государственный департамент США, говорит, что оборудование было оплачено. Москва настаивает, что американцы оплатили лишь половину суммы. Другую половину внес Российский фонд прямых инвестиций. Вашингтон уточняет, что купил всю партию, но с существенной скидкой. Ни одна из сторон не называет ни общую сумму сделки, ни цену одного ИВЛ, по которой была совершена поставка.

Еще один громкий скандал в первые дни апреля вспыхнул вокруг авианосца «Теодор Рузвельт». Командир корабля Бретт Крозье рискнул публично заявить о том, что на борту имеет место вспышка коронавируса.

Бретт Крозье

Он написал рапорт командованию и сообщил прессе. Крозье призывал оставить на авианосце минимум матросов и офицеров, необходимый для поддержания работы ядерного реактора, дезинфекции корабля и обеспечения сохранности оружия и боеприпасов. Остальных, по мнению капитана, нужно было немедленно отправить на берег. Иначе «Теодор Рузвельт» мог превратиться в плавучий морг. В результате часть членов экипажа действительно забрали на берег, но при этом уволили Крозье!

Когда он покидал корабль с гордо поднятой головой, матросы и офицеры высыпали на палубы и аплодисментами провожали своего командира, благодаря его за то, что спас им жизнь.

РОССИЯ

В пятницу, 3 апреля, правительство Российской Федерации объявили о полном прекращении международного пассажирского авиасообщения. Решение вступает в силу с 4 апреля. Больше не будет даже спецрейсов, которыми возвращались на родину из-за границы россияне, а также рейсов, которыми отправляли из России иностранцев.

«Российские железные дороги» (РЖД) резко сокращают количество поездов дальнего следования. Во многих регионах прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга отправляют на принудительную 14-дневную самоизоляцию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 3 апреля ужесточил карантинный режим в республике. Введен комендантский час. С 20:00 до 08:00 по местному времени во всех населенных пунктах Чечни запрещено любое передвижение пешеходов и транспорта.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что не исключает худший сценарий развития ситуации с коронавирусом в стране. «Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию. Мы делаем все, чтобы затормозить распространение инфекции», — отметил Мишустин.

При этом президент России Владимир Путин, который накануне объявил весь апрель нерабочим в стране, сделал 3 апреля неожиданное заявление. «Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, с губернаторами, выяснял обстановку на местах. Для примера, в Республике Алтай не зарегистрировано, слава Богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?» — сказал Путин и призвал не ограничивать экономическую деятельность во всех регионах без разбора. «Нужно учитывать местную ситуацию», — пояснил свою мысль российский лидер.

А пока в России за сутки зафиксирован еще 601 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет теперь 4 149 человек. Скончались 34 больных, четверо за последние сутки.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Число случаев с летальным исходом от COVID-19 в Британии за последние сутки составило 684. Общее число умерших — 3 605 человек. Добавилось еще 4 450 новых инфицированных. Коронавирус выявлен уже у 38 тысяч 168 британцев.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок вынужден был 3 апреля внести ясность по поводу своего обещания обеспечить проведение не менее 100 тысяч тестов на COVID-19 ежедневно. Оказалось, что в Британии просто нет такого количества тестов. Хэнкок заявил, что не отказывается от своих слов, однако он имел в виду, что сможет обеспечить тестирование 100 тысяч человек ежедневно к концу апреля.

А пока министр дал печальный прогноз. По словам Хэнкока, к Пасхе (12 апреля) в Британии будут умирать от коронавируса ежедневно не менее тысячи человек!

Премьер-министр Борис Джонсон не смог сдержать свое слово выйти из самоизоляции 3 апреля. Он извинился перед британцами и сообщил, что пока еще неважно себя чувствует, у него повышенная температура. Напомним, коронавирус у Джонсона был выявлен неделю назад. Премьер призвал соотечественников оставаться дома, несмотря на установившуюся хорошую погоду.

Тем временем в Лондоне открылся первый временный госпиталь, где будет оказываться экстренная помощь заразившимся COVID-19. Его построили чуть больше, чем за две недели. Открыл «Найтингейл» (название госпиталя) принц Чарльз. Правда, сделал он это в режиме онлайн, не выходя из дома. Пока в больницу доставили 500 первых пациентов с пневмонией. Всего она способна принять одновременно 4 000 больных. Планируется в ближайшее время построить еще пять таких госпиталей.

ИЗРАИЛЬ

Правительство Израиля 3 апреля объявило закрытой территорией город Бней-Брак. Здесь живут преимущественно ультраортодоксальные евреи. Медики пришли к выводу, что именно Бней-Брак является главным очагом распространения коронавируса в стране. Силы безопасности развернули на въездах и выездах десятки блокпостов. На улицы города выведены более тысячи полицейских. Жителям запрещено покидать пределы города без особой необходимости. Внутрь карантинной зоны допускаются только поставщики продуктов питания, полицейские и медики. По состоянию на 3 апреля в Израиле выявлено 7 428 инфицированных. Скончались 34 больных.

ГЕРМАНИЯ

В ФРГ продолжается стремительный рост случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число инфицированных увеличилось сразу на 5 044 человека. Общее число зараженных — 89 тысяч 838 человек. Скончались уже 1 230 человек. Глава Институт им. Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер заявил, что уровень смертности в стране будет расти и дальше.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 3 апреля, что она выступает против ослабления карантинных мер, действующих в стране. По ее мнению, это пока очень рискованно. Меркель сообщила, что ее 14-дневная самоизоляция закончилась, и она возвращается на работу в канцелярию главы правительства.

Еще несколько коротких, но важных новостей.

По итогам 3 апреля Франция впервые вышла в лидеры по числу смертей от коронавируса за сутки. В стране скончались 1 120 человек! Всего за время пандемии COVID-19 убил 6 507 человек во Франции. Это четвертое место в мире после Италии (14 тысяч 681 человек), Испании (10 тысяч 935 человек) и США (6 799 человек).

Испания также впервые опередила все европейские страны по числу новых зараженных за сутки — 5 645 человек. Во Франции добавилось 5 233 зараженных, в Германии — 5 044, в Италии — 4 585. Первое место в мире занимают США — 21 тысяча 314 новых инфицированных за день.

Лидер польской национал-консервативной партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский выступил против переноса президентских выборов, намеченных на 10 мая. Он объявил такой шаг неконституционным. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что к переносу президентских выборов призвала польская оппозиция.

В Италии от COVID-19 скончался известный итальянский дизайнер обуви Серджио Росси. Ему было 84 года. Росси попал в больницу в Чезене несколько дней назад. Бренд Sergio Rossi популярен во многих странах мира.

В Украине по состоянию на вечер 3 апреля выявлено 1 072 инфицированных. Мы остались в списке стран, где есть COVID-19, на 55-м месте.

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