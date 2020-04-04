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«Скорая» с пациентом попала в жуткое ДТП на Житомирщине: фото с места трагедии
В Коростене Житомирской области попала в ДТП «скорая» с пациентами в салоне. Вечером 3 апреля медавтомобиль ехал из села Бехи и вез в районную больницу девочку и ее мать. Пересекая трассу Киев — Ковель на подъезде к городу, «скорая» столкнулась с ВАЗ.
Медбригада ехала, включив проблесковые маячки, но второй водитель проигнорировал спецсигналы. Мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-21 104, не только не пропустил «скорую», но еще и поехал на свой «красный». Машину сильно смяло, двое пассажиров ВАЗа получили травмы, еще один умер в реанимации.
В «скорой» больше всех досталось 44-летнему фельдшеру. Водитель и семья не пострадали.
Напомним, ранее похожее ДТП случилось в Виннице: «скорая» столкнулась с микроавтобусом и легковым авто. Пострадали пять человек.
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