Происшествия

«Скорая» с пациентом попала в жуткое ДТП на Житомирщине: фото с места трагедии

В Коростене Житомирской области попала в ДТП «скорая» с пациентами в салоне. Вечером 3 апреля медавтомобиль ехал из села Бехи и вез в районную больницу девочку и ее мать. Пересекая трассу Киев — Ковель на подъезде к городу, «скорая» столкнулась с ВАЗ.

Медбригада ехала, включив проблесковые маячки, но второй водитель проигнорировал спецсигналы. Мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-21 104, не только не пропустил «скорую», но еще и поехал на свой «красный». Машину сильно смяло, двое пассажиров ВАЗа получили травмы, еще один умер в реанимации.

В «скорой» больше всех досталось 44-летнему фельдшеру. Водитель и семья не пострадали.

Напомним, ранее похожее ДТП случилось в Виннице: «скорая» столкнулась с микроавтобусом и легковым авто. Пострадали пять человек.

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