27.19 / 27.66 29.19 / 29.84
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Скорая» с пациентом попала в жуткое ДТП на Житомирщине: фото с места трагедии

10:46 4 апреля 2020 209
дтп
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Коростене Житомирской области попала в ДТП «скорая» с пациентами в салоне. Вечером 3 апреля медавтомобиль ехал из села Бехи и вез в районную больницу девочку и ее мать. Пересекая трассу Киев — Ковель на подъезде к городу, «скорая» столкнулась с ВАЗ.

дтп

Медбригада ехала, включив проблесковые маячки, но второй водитель проигнорировал спецсигналы. Мужчина, находившийся за рулем ВАЗ-21 104, не только не пропустил «скорую», но еще и поехал на свой «красный». Машину сильно смяло, двое пассажиров ВАЗа получили травмы, еще один умер в реанимации.

дтп

В «скорой» больше всех досталось 44-летнему фельдшеру. Водитель и семья не пострадали.

Напомним, ранее похожее ДТП случилось в Виннице: «скорая» столкнулась с микроавтобусом и легковым авто. Пострадали пять человек.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Николаев

Николаевская область — единственная в Украине, где нет коронавируса. Почему?

Ирина Славова

Ком в груди и боль в желудке: подхватившая коронавирус депутат рассказала о симптомах болезни (видео)

Мэйв и Гидеон

Гибель внучки Кеннеди и ее восьмилетнего сына подтвердила семья (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер