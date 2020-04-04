Дэвид Бекхэм постригся налысо (фото, видео)

Спорт

Знаменитый экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм решил сменить свой имидж и постригся налысо.

По такому случаю 44-летний англичанин, владеющий клубом американской лиги MLS «Интер Майами», выставил в своем Instagram фото, подписав его: «Просто должен был это сделать».

Кстати, теперь точно лучше будет видна одна из 40 татуировок легенды футбола — солнечная система, которой он украсил свою голову.

Так уж совпало, что ровно 12 лет назад — 4 апреля 2008-го — Дэвид Бекхэм в футболке «Лос-Анджелес Гэлакси» забил свой первый гол в MLS. Бывший клуб футболиста напомнил, что ворота «Сан-Хосе» Бекхэм поразил лысым.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что супруга Бекхэма Виктория снялась для обложки глянцевого журнала.

Фото Instagram

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