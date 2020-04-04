Хроники коронавируса: клонированная овечка Долли поможет победить пандемию

Мир

В субботу, 4 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в мире составило к вечеру 1 миллион 192 тысячи 619 человек! Это означает, что за последние сутки было выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения. Такой резкий скачок фиксируется впервые с начала пандемии. Число умерших от коронавируса составляет уже 64 тысячи 227 человек. За сутки добавилось 5 057 новых смертей. Уровень смертности повысился и составляет теперь 21%. В больницах и в самоизоляции находятся 882 тысячи 339 инфицированных, из них 42 тысяча 66 больных в критическом состоянии. Выздоровели 246 тысяч пациентов.

«ФАКТЫ» подготовили свой ежедневный обзор главных событий в мире, связанных с пандемией. Предыдущая хроника была посвящена событиям 2 апреля.

США

Мы опять начинаем обзор с Соединенных Штатов. Здесь был установлен новый печальный рекорд — за сутки скончались 1 480 инфицированных коронавирусом. Всего COVID-19 убил в стране уже 8 306 человек. Больше только в Италии и Испании. Зараженных в стране за последние сутки стало больше на 28 тысяч 773 человека. Общее число зараженных — почти 306 тысяч человек.

Хуже всего дела по-прежнему обстоят в штате Нью-Йорк. Число зараженных здесь, заявил губернатор Эндрю Куомо, превысило уже 110 тысяч человек. Это почти третья часть от общего числа инфицированных в США.

Президент США Дональд Трамп специальным указом запретил экспорт медицинского оборудования, которое может использоваться в борьбе с пандемией коронавируса. И этот указ уже был применен. Белый дом вынудил американскую корпорацию 3M, выпускающую респираторы FFP2 (в США они называются N95), переправить в Америку партию из 200 тысяч единиц, которая предназначалась для федеральной земли Берлин в Германии.

3M производит респираторы и маски на заводах, расположенных в разных странах. Эта партия была выпущена в Китае. Берлин подписал контракт на ее покупку и ждал жизненно необходимый товар с нетерпением. Однако Трамп использовал указ и потребовал, чтобы именно эти респираторы были отправлены из Китая в США. Его указ основан на законе военного времени, который был принят в Соединенных Штатах в середине XX века во время войны в Корее. Благодаря этому в США 3 и 4 апреля прибыли дополнительно не только респираторы, но и 130 тысяч хирургических масок и 600 тысяч пар перчаток.

Глава Управления внутренних дел Берлина Андреас Гизель, узнав, что респираторы улетели в Америку, заявил: «Это акт современного пиратства! С трансатлантическими партнерами так не поступают. Даже во времена глобальных кризисов нельзя использовать методы Дикого Запада!»

Агентство Reuters утверждает, что американцы далеко не в первый раз перехватывают медицинские грузы. На США жалуются также французы. Глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекрессе рассказала журналистам, что нашла в Китае партию масок и уже договорилась о поставке, как вдруг в дело вмешалась некая американская компания, которая просто перекупила маски у производителя, предложив в три раза больше денег за них. «Они даже сделали полную предоплату!» — возмущается Пекрессе.

Reuters связалось с Вашингтоном. Высокопоставленный чиновник из Агентства национальной безопасности США на условиях анонимности подтвердил факт перекупки у французов партии масок. «Мы не остановимся до тех пор, пока у нас не будет всего в избытке. Мы приберем к рукам все, что сможем», — сказал источник и добавил, что такие агрессивные закупки за рубежом, скорее всего, продлятся до конца августа.

Руководство 3M предупреждает, что подобная тактика влечет за собой неизбежные серьезные гуманитарные последствия. В корпорации уверены, что другие страны будут вынуждены ответить и могут запретить в США поставки своего оборудования, лекарств, а в будущем и вакцины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с резкой критикой в адрес Белого дома. Он подчеркнул, что во время пандемии огромной ошибкой является политика, ведущая к созданию препонов в торговле. Трюдо распорядился немедленно проверить и убедиться в том, что закупаемые Канадой за рубежом маски, респираторы и прочие средства защиты попадают в страну, а не оказываются у соседей. «Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада тоже нуждается в них!» — заявил Трюдо.

РОССИЯ

Российские врачи тоже обеспокоены острой нехваткой защитных средств и медикаментов. Газета «КоммерсантЪ» провела опрос среди медицинских работников и выяснила, что 55% врачей в стране уверены, что больницы, где они работают, не готовы принимать пациентов с подозрением на COVID-19.

Пока в России выявлено 4 730 случаев заражения. За последние сутки добавилось 582 новых. Умерли 43 человека. Тем не менее, многие россияне считают, что власти скрывают полную картину распространения пандемии по стране или просто не владеют ситуацией.

В стране принят закон, который перевел распространение фейков о коронавирусе в разряд уголовных преступлений. Наказание — лишение свободы сроком до трех лет. И этот новый закон уже применяется. В Санкт-Петербурге задержали местную жительницу Анну Шушпанову, которая оставила на своей страничке «Вконтакте» пост о ситуации с коронавирусом в одной из городских поликлиник. Анну вызвали на допрос в Следственный комитет. Женщину пока отпустили домой. У нее статус свидетеля, однако Шушпанова опасается, то ей могут предъявить обвинение.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Ученые из Глазго (Шотландия) подали заявку в Министерство здравоохранения Великобритании на разрешение использования в борьбе с коронавирусом разработанной ими новой методики лечения. Речь идет об использовании иммунных клеток молодых здоровых добровольцев, которые будут вводиться в организм зараженных COVID-19.

Терапия разработана специалистами TC Biopharm, которая в свое время клонировала овцу Долли. На ней и были опробованы различные способы иммунной терапии. Данный метод, разработанный шотландскими специалистами по клонированию, уже успешно используется ими при лечении ряда онкологических заболеваний. Ученые уверены в том, что он окажется эффективным и в случае с COVID-19. Если министерство одобрит заявку, данную терапию в британских больницах начнут использовать уже в июле.

В субботу, 4 июля, стало известно, что невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс, как и он сам, заражена коронавирусом. Напомним, Кэрри беременна. После того, как Джонсон сдал положительный тест на COVID-19 и самоизолировался на Даунинг-стрит, Саймондс покинула резиденцию премьера и обосновалась в их бывшей лондонской квартире. Но теперь очевидно, что сделала она это с опозданием.

Кэрри Саймондс в самоизоляции

Между тем пандемия не помешала британским лейбористам, находящимся уже несколько лет в оппозиции, избрать себе нового лидера. Им стал 57-летний юрист сэр Ким Стармер, возглавлявший Королевскую прокурорскую службу. Он сменил у партийного руля Джереми Корбина, при котором лейбористы в прошлом году одержали на парламентских выборах самое сокрушительное поражение с 1935 года. Британские СМИ полагают, что с приходом Стармера изменится политика партии. Из «крайне левой» она станет умеренно левой или даже центристской. Джонсон уже связался со Стармером, поздравил его с победой и призвал к единению сил в этот непростой для всей страны период.

По состоянию на вечер 4 апреля, в Великобритании выявлено почти 42 тысячи инфицированных. За сутки добавилось 3 735 новых случаев. Скончались еще 708 больных доведя общее количество смертей до 4 313. Британия вышла на пятое место в мире по количеству смертей.

ИСПАНИЯ — ИТАЛИЯ

В субботу, 4 апреля, правительство Испании объявило о продлении чрезвычайного положения в стране до 26 апреля. Испания обогнала Италию по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Их в королевстве уже 124 тысячи 736. В Италии немногим меньше — 124 тысячи 632. В Италии больше всего в мире случаев с летальным исходом — 15 тысяч 362. Испания занимает второе место — 11 тысяч 744.

При этом в обеих странах за последние сутки снизилась смертность. Впервые за последний месяц в Италии в реанимационных отделениях больниц сократилось также число пациентов с COVID-19. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Украина отправила в Италию бригаду из 20 медиков. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. «Это проявление солидарности и конкретной помощи. В Италии работают многие украинцы, по неофициальным данным около 100 из них находятся в реанимации. Помогая Италии, мы поможем себе. И очень важно — украинские специалисты получат бесценный опыт лечения коронавируса», — подчеркнул он.

И еще немного важной статистики.

Количество стран в мире, где число зараженных коронавирусом превышает 10 тысяч человек, выросло до 16. Вот этот список: США (301 тысяча 147), Испания (124 тысячи 736), Италия (124 тысячи 632), Германия (92 тысячи 150), Франция (89 тысяч 953, Франция снова лидирует по числу умерших за сутки в мире — 1 053 человека), Китай (81 тысяча 639), Иран (55 тысяч 743), Великобритания (41 тысяча 903), Турция (23 тысячи 934), Швейцария (20 тысяч 278), Бельгия (18 тысяч 431), Нидерланды (16 тысяч 627), Канада (13 тысяч 860), Австрия (11 тысяч 781), Португалия (10 тысяч 524), Южная Корея (10 тысяч 156).

В субботу, 4 апреля, в Грузии зафиксирована первая смерть от коронавируса в стране. В Тбилиси скончалась 79-летняя женщина. Пока в республике выявлено 156 инфицированных.

В Украине по состоянию на вечер 4 апреля выявлено 1 225 инфицированных. В списке стран, где есть COVID-19, наша страна переместилась с 55-го на 53-е место.

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