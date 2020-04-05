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Пограничники перехватили сбежавших из обсервации украинцев, которые пытались выехать за рубеж (фото)

15:22 5 апреля 2020 730
Пограничники
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Украинские пограничники задержали трех украинцев, которые нарушили режим обсервации, и пытались сбежать за границу. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничникам трижды пришлось завернуть у границы наших соотечественников за прошедшие сутки, ведь они нарушили сроки самоизоляции. Двух из них пограничники обнаружили в пунктах пропуска „Бачевск“ и „Сеньковка“, еще одного остановили в пункте пропуска „Тиса“ на границе с Венгрией», — сообщили в ведомстве.

На граждан Украины составлены административные материалы по ст. 44−3 КУоАП (нарушение правил карантина людей). О выявленных правонарушениях пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. Штраф за такое нарушение составляет от 17 000 до 34 000 гривен.

Как писали «ФАКТЫ», это уже не первый подобный случай. Так, в Луганской и Сумской областях 27 марта пограничники обнаружили двух человек, которые нарушили карантинные обязательства.

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