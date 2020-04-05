Хроники коронавируса: в Германии будут тестировать на COVID-19 кошек и собак

Мир

В воскресенье, 5 апреля, общее число инфицированных COVID-19 в мире составило к вечеру 1 миллион 261 тысяча 177 человек! Это означает, что за последние сутки было выявлено почти 60 тысяч новых случаев заражения. Число умерших от коронавируса составляет 68 тысячи 468 человек. За сутки добавилось 3 780 новых смертей. Уровень смертности повысился и составляет теперь 21%. В больницах и в самоизоляции находятся 932 тысячи 673 инфицированных, из них 45 тысяч 480 больных в критическом состоянии. Выздоровели 260 тысячи 36 пациентов.

«ФАКТЫ» подготовили свой ежедневный обзор главных событий в мире, связанных с пандемией. Предыдущая хроника была посвящена событиям 4 апреля.

США

В Соединенных Штатах коронавирусом инфицированы уже 327 тысяч 920 человек. За последние сутки выявлено 16 тысяч 563 новых случая. Умерли 9 326 зараженных.

При этом президент Дональд Трамп в очередной раз сменил риторику и вернулся к своим прежним тезисам — он уверен, что длительный карантин губителен для американской экономики. «Я уже говорил это и повторяю снова — лекарство не должно быть хуже самой болезни!» — заявил 5 апреля Трамп. «Нам предстоят нелегкие решения, но их придется принять», — добавил президент, прозрачно намекая на то, что готов пожертвовать жизнью тысяч американцев, но отказаться от ограничительных мер.

Тем самым президент игнорирует выводы группы известных американских ученых, финансистов и экономистов, которые провели специальное исследование, сравнив пандемию гриппа «испанка» с пандемией COVID-19. Они пришли к выводу, что жесткий карантин, в конечном итоге, положительно повлияет на восстановление экономики страны.

Видимо, чтобы как-то подсластить пилюлю, Трамп заявил: «Надеюсь на скорое возобновление игр во всех профессиональных лигах. Я хочу, чтобы болельщики вернулись на стадионы. Я не могу назвать вам дату, но думаю, что это будет скорее раньше, чем позже!». Напомним, проведение матчей в баскетбольной (NBA) и хоккейной (NHL) лигах США временно прекращено. Начало сезона в бейсбольной (MLB) и футбольной (MLS) лигах отложено.

Вместе с тем, Белый дом вместе с Пентагоном приняли решение направить в наиболее пострадавшие от пандемии штаты тысячи военнослужащих. Только в Нью-Йорк должны прибыть более тысячи военных, в том числе врачи и санитары.

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил 5 апреля, что съезд Демократической партии, который должен выбрать единого кандидата в президенты страны, может пройти в онлайн-режиме. Ранее было принято решение перенести съезд на месяц — с конца июля на конец августа. Дальше переносить уже нельзя, потому что день выборов президента назначен на 3 ноября, следовательно, избирательная кампания должна начаться не позднее 3 сентября.

ВАТИКАН — ИТАЛИЯ

5 апреля католики и протестанты во всем мире праздновали Пальмовое (Вербное) воскресенье. Их взоры были устремлены на Ватикан, где Папа Римский Франциск отслужил традиционную торжественную мессу. Вот только проходила она не так, как обычно. Собор Святого Петра был пуст. На мессе присутствовало чуть больше 10 человек — священники и журналисты. «Сегодня, когда мы страдаем от пандемии, перед лицом множества обманутых надежд, когда на наших глазах рушатся многочисленные опоры, когда чувство одиночества сжимает сердце, Иисус говорит каждому из нас: «Смелее, открой сердце навстречу моей любви, и ты почувствуешь утешение Бога, который поддерживает тебя», — такие слова произнес Франциск, обращаясь ко всему человечеству.

Папа Римский Франциск отслужил торжественную мессу в Пальмовое воскресенье в пустом Соборе Святого Петра

Италия опустилась на третье место по числу инфицированных. Их в стране 129 тысяч 948 человек. В Испании — 130 тысяч 759 человек. Но Италия по-прежнему возглавляет список стран с наибольшим количеством смертей от COVID-19. Скончались уже 15 тысяч 887 итальянцев. Испания занимает второе место — 12 тысяч 418 умерших.

Тем не менее, Министерство здравоохранения Испании осторожно говорит о том, что пик пандемии в стране, похоже, преодолен. Последние три дня прослеживается тенденция к снижению случаев с летальным исходом.

В Италии наблюдается тем временем всплеск преступности. Причем речь идет о мелких преступлениях, как-то кражи, неповиновение полиции, нанесение ущерба частной собственности. И все эти случаи совершаются преимущественно в продовольственных магазинах и супермаркетах. Люди или пытаются украсть продукты, или демонстративно отказываются платить за них на кассе. Причем делают это группами по 10−20 человек.

РОССИЯ

В России по состоянию на 5 апреля выявлено 5 389 случаев заражения. За последние сутки добавилось 658 новых, и это рекорд для страны. Смертность по-прежнему низкая — скончалось всего 45 человек.

Больше всего инфицированных в Москве. Официально в российской столице коронавирус подтвержден у 3 893 человек.

Анализируя поведение властей Российской Федерации, западные наблюдатели считают, что президент России Владимир Путин фактически самоустранился от управления страной в столь трудный период. За время пандемии президент лишь дважды выступил с обращением к россиянам. Его речи не содержали ничего конкретного. Путин выбрал весьма туманный метод — отравил всю в страну в оплачиваемый отпуск до конца апреля, а, учитывая майские праздники, до середины мая, но при этом не сказал, кто же будет выплачивать россиянам отпускные.

Президент незаметно переложил решение этой проблемы на плечи бизнеса. Ни о какой федеральной помощи речь пока не идет. Да, госслужащие получат зарплату за апрель из казны. А что делать россиянам, работающим на частных предприятиях или мелким предпринимателям. Западные экономисты пророчат России гигантскую волну банкротств. Малый и средний бизнес не выдержат. Хваленый Фонд национального благосостояния не такой уж большой. Его явно не хватит.

В остальном Путин тоже проявил неожиданную нерешительность. Вводить карантин или нет, закрывать рестораны и кинотеатры или нет, ограничивать передвижение граждан или нет — все это отдано на откуп местным властям, то есть губернаторам. В результате уже несколько из них, не желая брать на себя ответственность, подали в отставку.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

По состоянию на вечер 5 апреля, в Великобритании выявлено почти 47 тысяч 806 инфицированных. За сутки добавилось 5 903 новых случая. И это рекорд для королевства. Скончались еще 620 больных, доведя общее количество смертей до 4 934. Больше только в Италии, Испании, США и Франции.

Вечером 5 апреля королева Елизавета II обратилась к своим подданным. «Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны. Для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас… Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние! Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране», — сказала Елизавета.

Королева Елизавета II выступила с обращением к подданным

Королева особо поблагодарила тех британцев, которые, несмотря на теплую солнечную погоду и Пальмовое воскресенье, последовали рекомендациям правительства и остались дома, соблюдая правила социального дистанцирования. К сожалению, было много и тех, кто нарушил ограничительные меры. Полиции в первый уик-энд апреля прибавилось работы — приходилось разгонять загорающих в парках и на пляжах, веселящихся на пикниках и барбекю. Это вызвало у многих недовольство.

АВСТРИЯ

Канцлер Австрии Себастьян Курц 5 апреля объявил о том, что правительство намерено отслеживать перемещение граждан и их местонахождение с помощью смартфонов. Поскольку у 2 миллионов австрийцев нет таких гаджетов, им выдадут специальные брелоки, сообщающие информацию о местонахождении владельца.

Курц объяснил необходимость таких мер тем, что правительство намерено в ближайшее время ослабить временный запрет на выход из дома. Он уверен, что отслеживание перемещений граждан вместе с массовым тестированием поможет остановить пандемию. Контактировавших с инфицированными будут тут же изолировать. На улицах можно будет появляться только в защитных масках и сохранять при этом обязательную дистанцию.

В Австрии по состоянию на 5 апреля выявлено более 12 тысячи инфицированных. Скончались 204 зараженных коронавирусом.

И еще немного фактов.

Житель французского города Перпиньян, расположенного в 31 километре от границы с Испанией, нарушил все ограничительные меры и отправился тайком в соседнюю страну за дешевыми сигаретами. Он решил обойти пограничные посты горными тропами, но заблудился в итоге. Французу пришлось вызывать спасателей. «Поход за табачком» обошелся ему в 135 евро штрафа.

Вирусологи Свободного университета Берлина разработали специальный тест на коронавирус для кошек и собак. Они уверены, что это необходимо, поскольку все больше случаев заражения домашних животных фиксируется в разных странах.

В Украине по состоянию на вечер 5 апреля выявлено 1 308 инфицированных. В списке стран, где есть COVID-19, наша страна переместилась с 53-го на 54-е место — всего на одного зараженного больше в Сингапуре.

Фото Getty Images

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