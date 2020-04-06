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Майк Тайсон предлагал 10 тысяч долларов за бой с гориллой
Легендарный американский боксер Майк Тайсон, недавно рассказавший о своих сексуальных похождениях, в интервью изданию The Sun вспомнил, как в конце 1980-х едва не подрался с гориллой в зоопарке.
«Я помню, что заплатил денег сотруднику зоопарка в Нью-Йорке, чтобы он открыл его только для меня и Робин (бывшая супруга боксера. — Авт.). Там был одна горилла с серебряной полосой на спине, которая задирала всех остальных горилл, сидевших с ней в клетке. Они были такие огромные и устрашающие, но глаза у них были, как у невинного ребенка. Тогда я предложил работнику зоопарка 10 тысяч долларов, чтобы он впустил меня в клетку и позволил проучить этого задиру с серебряной полосой! Но я получил отказ», — цитирует Майка Тайсона британское издание.
Напомним, что 53-летний Тайсон — до сих пор самый молодой чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (он завоевал пояс в 20 лет, четыре месяца и 22 дня). Железный Майк эпизодически снялся в более чем 55 фильмах, шоу и сериалах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как Майк Тайсон держал у себя дома тигра, откусившего девушке руку.
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