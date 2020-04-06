27.07 / 27.52 29.01 / 29.75
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Майк Тайсон предлагал 10 тысяч долларов за бой с гориллой

11:49 6 апреля 2020 125
Майк Тайсон и горилла
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легендарный американский боксер Майк Тайсон, недавно рассказавший о своих сексуальных похождениях, в интервью изданию The Sun вспомнил, как в конце 1980-х едва не подрался с гориллой в зоопарке.

«Я помню, что заплатил денег сотруднику зоопарка в Нью-Йорке, чтобы он открыл его только для меня и Робин (бывшая супруга боксера. — Авт.). Там был одна горилла с серебряной полосой на спине, которая задирала всех остальных горилл, сидевших с ней в клетке. Они были такие огромные и устрашающие, но глаза у них были, как у невинного ребенка. Тогда я предложил работнику зоопарка 10 тысяч долларов, чтобы он впустил меня в клетку и позволил проучить этого задиру с серебряной полосой! Но я получил отказ», — цитирует Майка Тайсона британское издание.

Напомним, что 53-летний Тайсон — до сих пор самый молодой чемпион мира по боксу в супертяжелом весе (он завоевал пояс в 20 лет, четыре месяца и 22 дня). Железный Майк эпизодически снялся в более чем 55 фильмах, шоу и сериалах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как Майк Тайсон держал у себя дома тигра, откусившего девушке руку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

«Аж мурашки по коже»: в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

"Аж мурашки по коже": в сети показали, как Неаполь встретил украинских врачей (видео)

Листовки в Донецке

В Донецке разбросали "коронавирусные" листовки (фото)

Петель

Украинский блогер погиб в ДТП в России (фото)

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер