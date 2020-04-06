Умер известный журналист Борис Клименко

Общество и люди

В понедельник, 6 апреля, в одной из столичных клиник скончался Борис Клименко — талантливый журналист, издатель, интеллектуал, щедрый и добрый человек с энциклопедическими знаниями, большой оптимист и весельчак, человек-праздник. Коллеги отмечают, что из его архива даже трудно выбрать подходящую фотографию для иллюстрации этого трагического известия — практически на каждом снимке он улыбается. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти экс-министра образования и науки Ивана Вакарчука — отца Святослава Вакарчука.

Борис Клименко, выпускник-филолог Московского государственного университета имени М. Ломоносова, чутко чувствовал слово, в совершенстве владел испанским языком и долгие годы работал корреспондентом испанского информационного агентства ЭФЕ (EFE) в Украине, корреспондентом испанской редакции «Немецкой волны» и «Русской мысли», репортером русской редакции Международного французского радио в Киеве. Был автором многих украинских изданий, участвовал в радио- и телеэфирах. Последнее время возглавлял небольшое издательство «Киев — Париж -Дакар», в котором увидели свет уникальные книги исторической, культурной, краеведческой тематики, мемуары малоизвестных украинцев-патриотов. Сам занимался литературным редактированием и корректурой. В любом деле он был чрезвычайно щепетильным и мощным.

Имел четкую гражданскую позицию, всем нутром ненавидел «русский мир», который называл не иначе, как матерным словом.

Борис Клименко с его неуемной энергией мог собрать прошлым летом на киевском Подоле всех своих старых друзей и подарить им незабываемые минуты теплого общения. Он умел дружить, как никто другой. Жил ярко и насыщенно.

25 марта у Бориса случился инсульт. Из комы он так и не вышел. За несколько дней до этого, 12 марта, он отметил 66-летие…

У него остался 21-летний сын-студент Роман.

Напомним, 24 марта умер известный журналист, депутат Верховной Рады трех созывов Иван Бокий.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Испании от коронавируса скончались два известных спортивных журналиста.

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