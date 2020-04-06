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Происшествия

Украина выплачивала социальную помощь боевикам на Донбассе: СБУ раскрыла многомиллионную аферу

17:11 6 апреля 2020 74
деньги
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харьковской области СБУ разоблачила хитрую схему финансирования боевиков «ДНР» и «ЛНР». В центре схемы стояла жительница Донецкой области. Она незаконно оформляла документы на жителей оккупированных территорий, чтобы те могли получать от Украины пенсии и соцпомощь.

Свой процент за незаконные операции женщина получала от облагодетельствованных. Кроме того, некоторые соцвыплаты оформлялись на уже умерших лиц, и вся сумма доставалась предприимчивой «бизнесвумен».

Часть доходов злоумышленница передавала террористической «МГБ» «ДНР» и «ЛНР». После обысков в Славянске и Бахмуте были найдены 2,3 миллиона российских рублей, которые предположительно предназначались для террористов.

деньги

Женщине предстоит отвечать по статье о финансировании антиукраинской деятельности (ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее Госбюро расследований раскрыло схему с передачей крупных сумм наличности на оккупированные территории для финансирования боевиков.

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