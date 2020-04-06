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Хроники коронавируса: Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии
В понедельник, 6 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии. Как уже сообщали «ФАКТЫ», 55-летний глава британского правительства находится с вечера 5 апреля в больнице Святого Фомы в Лондоне. Еще днем Джонсон обратился к британцам с заявлением о том, что он в бодром расположении духа и продолжает работать вместе с другими министрами.
Более того, BBC обвинило российские СМИ в распространении ложной информации о том, что Джонсона подключили к системе искусственной вентиляции легких.
И вот вечером 6 апреля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб официально сообщил, что Джонсон временно передал ему бразды правления. При этом Рааб признался, что не разговаривал с премьером с субботы, 4 апреля.
Британская газета The Sun сообщает, что после обеда глава правительства почувствовал себя хуже. И врачи приняли решение перевести его в отделение интенсивной терапии. О подключении Джонсона к системе искусственной вентиляции легких речь пока не идет.
Коронавирус был выявлен у Джонсона 27 марта. На протяжении последующих десяти дней он находился в самоизоляции.
В Великобритании по состоянию на вечер 6 апреля выявлено 51 тысяча 608 инфицированных коронавирусом. За последние сутки их число возросло еще на 3 802 случая заражения COVID-19. Британия вышла по данному показателю на третье место в мире и второе в Европе, обогнав Италию и Испанию.
Великобритания теперь уступает только США (19 тысяч 980 новых случаев за сутки) и Франции (5 171 новый случай). В Италии 6 апреля выявлено 3 599 новых зараженных. В Испании — 3 386. В этих двух странах количество новых случаев уменьшается несколько дней подряд, и это дает надежду полагать, пик пандемии здесь пройден. Также в Италии и Испании уменьшается количество новых случаев с летальным исходом. Итальянские медики заявили 6 апреля о 636 умерших, их испанские коллеги — о 528.
В Европе теперь лидирует Франция — 833 скончавшихся от COVID-19 за последние сутки. В мире лидерство уже несколько дней подряд удерживают США — еще 900 смертей за день. В Великобритании 6 апреля умерли 439 инфицированных коронавирусом.
Всего в мире по состоянию на вечер 6 апреля зафиксировано 1 миллион 330 тысяч 497 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавилось 57 тысяч 635 инфицированных. За время пандемии умерли 73 тысячи 875 человек — плюс еще 4 450 смертей за день.
В больницах и самоизоляции находятся 978 тысяч 983 зараженных. Из них 46 тысяч 537 больных пребывают в критическом состоянии. Выздоровели 277 тысяч 720 человек.
Однако вирусологи бьют тревогу. Профессор университетской больницы в Ухане предупреждает, что в этом китайском городе в настоящее время находятся до 20 тысяч носителей коронавируса, у которых симптомы болезни до сих пор не проявились. Это так называемые «тихие носители». Они сами не болеют, но продолжают заражать других. И жителям Уханя, где уже отменен жесткий карантин, нужно быть крайне осторожными. Профессор призывает всех продолжать носить защитные маски и сохранять социальное дистанцирование.
Правительство Японии готовится ввести в стране чрезвычайное положение на полгода. Премьер-министр Синдзо Абэ объявил о принятом решении в ближайшие часы. Пока чрезвычайный режим вводится в Токио, Осаке и трех префектурах рядом с японской столицей. До сих пор власти страны воздерживались от подобных шагов, давая населению только рекомендации. Почему так было, «ФАКТАМ» подробно рассказал украинец, проживающий много лет в Японии.
В Молдове за 6 сентября выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, два человека скончались — мужчины в возрасте 30 лет и 70 лет. Среди новых случаев четыре ввезены гражданами, которые вернулись из-за границы. В остальных случаях имело место заражение внутри страны, заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну. Общее количество инфицированных в республике составляет 965 человек, из них 19 скончались, 37 — полностью вылечились. В связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая. Кроме того, четыре населенных пунктах заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.
Правительство Германии приняло решение с 7 апреля отправлять на 14-дневный карантин всех, въезжающих в страну. Исключение составляют только дипломаты, медики, жители приграничных районов, которым нужно ездить на работу в соседние страны, а также водители грузовиков, осуществляющие международные перевозки грузов. Германия находится на четвертом месте в мире по числу инфицированных — 101 тысяча 806 человек. В стране умерли от коронавируса 1 680 зараженных.
В Испании 19 тысяч 400 медицинских работников заразились COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Это более 14 процентов от общего числа инфицированных.
В Институте сердечно-сосудистых заболеваний «Дединье» в столице Сербии Белграде коронавирусом инфицирован 81 человек, в том числе 14 пациентов, 11 врачей и 56 медработников. Об этом сообщил директор клиники Милован Божич. По его словам, протестировали всего 250 человек. Божич полагает. что вирус мог занести один из пациентов, у которого заболевание протекало бессимптомно.
В Москве большое число зараженных коронавирусом находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова. «Болезнь вообще не смотрит на возраст. У нас 50 процентов больных — это люди до 45 лет», — подчеркнула она. Всего в Москве COVID-19 диагностирован у 4 484 человек, в том числе у 30 детей. Скончались 29 человек.
В Украине по состоянию на вечер 6 апреля число инфицированных достигло 1 319 человек. Наша страна занимает 55-е место в мире по числу зараженных коронавирусом.
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