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Не испытывайте судьбу: врач обратилась к украинцам с важным призывом
Главврач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко просит всех украинцев сторониться фейков о коронавирусе и не проверять на себе сомнительные теории псевдоэкспертов. С заявлением доктор выступила после того, как в больнице скончался пациент с COVID-19, за жизнь которого врачи боролись несколько недель.
«В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации», — рассказала врач. Она добавила, что сейчас в Александровской больнице находятся 43 пациента с подтвержденным коронавирусом и еще 20 с подозрением на опасный диагноз.
Главврач предлагает все поверить наконец в реальность угрозы COVID-19 и не слушать скептиков: «Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую: не испытывайте судьбу и не проверяйте на себе, действительно ли „волну короны вы уже перенесли в январе или в феврале“, действительно ли „большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет“, и еще много замечательных мыслей».
Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине подтвердились 1319 случаев заражения коронавирусом, из них 234 — в Киеве.
Фото doc. antonenko/Facebook
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