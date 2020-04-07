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Украина

Коронавируса нет: в Минздраве высказались о феномене в Николаевской области

10:47 7 апреля 2020 746
анализ
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Медики собираются тщательно изучить феномен Николаевской области, где на 7 апреля не подтвердилось ни единого случая заражения коронавирусом. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

Ляшко уточнил, что пациенты с подозрением на COVID-19 в области есть, а вот заболевших нет ни единого, и это достижение нуждается в проверке.

«Феномен Николаевской области будет детально рассмотрен: почему в регионе не зарегистрированы случаи (заболевания). Реальная ли это картина или были нарушены алгоритмы диагностики», — объяснил Ляшко.

Напомним, руководство Николаевской области отчиталось, что взяло на учет более 1700 человек, прибывших из-за границы. К медикам с симптомами коронавируса обратились 60 жителей области, у 53 подтвержден отрицательный результат.

Супружеская пара из Николаева после возвращения из Польши заболела COVID-19, но эти пациенты лечились в Киеве, а потому попали в статистику по столице, а не по родному городу. Пациентов уже выписали из киевской Александровской больницы.

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