Вадим Ермолаев поддерживает благотворительные фонды в борьбе с коронавирусом

Украина



По сообщению Министерства здравоохранения, на данный момент в Украине зафиксировано более 1400 случаев заболевания COVID-19. Стоит отметить, что на самом старте противодействия коронавирусу, страна столкнулась с серьезным дефицитом необходимых медицинских средств защиты и оборудования.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Борисполе приземлился уже второй самолет из Китая, который доставил новую партию необходимых для защиты врачей респираторов и костюмов.

В свою очередь, губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко отметил, что область получила около 200 тысяч нитриловых, латексных и виниловых перчаток разного размера, более 700 термометров, более тысячи эндотрахеальных трубок. Также — дыхательные контуры для детей и взрослых, вирусо-бактериальные фильтры, шапочки и бахилы.

Однако даже данного количества различных средств защиты недостаточно для полного обеспечения региона. Поэтому государство в сложившейся тяжелой ситуации нуждается в поддержке бизнеса и призывает всех объединить усилия в борьбе против распространения COVID-19.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что глава совета корпорации «Алеф» Вадим Ермолаев приобрел в одну из больниц Днепропетровской области аппарат ИВЛ, а также респираторы класса ffp2, ffp3.

В настоящее время Вадим Ермолаев оказывает финансовую поддержку благотворительному фонду «Крылья Днепра», который сотрудничает с Днепропетровской областной государственной администрацией, и непосредственно участвует в борьбе с инфекцией. На взнос бизнесмена были закуплены антисептики, которые распределят по госпитальным базам области.

Фонд также призывает украинцев не оставаться равнодушными к общей проблеме и оказать поддержку.

Для этого можно воспользоваться реквизитами благотворительной организации «Благотворительный фонд «Крылья Днепра»:

Код ЕГРПОУ: 39 796 562

Р/с № UA783052990000026003050529296

в АТ КБ «Приватбанк».

МФО 305 299.

Справка Вадим Ермолаев — известный украинский бизнесмен и инвестор. Председатель Совета корпорации «Алеф», объединяющей более десятка самостоятельных разнопрофильных бизнесов, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Заместитель председателя Совета корпорации Станислав Виленский.



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