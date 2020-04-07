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Вадим Ермолаев поддерживает благотворительные фонды в борьбе с коронавирусом
По сообщению Министерства здравоохранения, на данный момент в Украине зафиксировано более 1400 случаев заболевания COVID-19. Стоит отметить, что на самом старте противодействия коронавирусу, страна столкнулась с серьезным дефицитом необходимых медицинских средств защиты и оборудования.
Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Борисполе приземлился уже второй самолет из Китая, который доставил новую партию необходимых для защиты врачей респираторов и костюмов.
В свою очередь, губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко отметил, что область получила около 200 тысяч нитриловых, латексных и виниловых перчаток разного размера, более 700 термометров, более тысячи эндотрахеальных трубок. Также — дыхательные контуры для детей и взрослых, вирусо-бактериальные фильтры, шапочки и бахилы.
Однако даже данного количества различных средств защиты недостаточно для полного обеспечения региона. Поэтому государство в сложившейся тяжелой ситуации нуждается в поддержке бизнеса и призывает всех объединить усилия в борьбе против распространения COVID-19.
Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что глава совета корпорации «Алеф» Вадим Ермолаев приобрел в одну из больниц Днепропетровской области аппарат ИВЛ, а также респираторы класса ffp2, ffp3.
В настоящее время Вадим Ермолаев оказывает финансовую поддержку благотворительному фонду «Крылья Днепра», который сотрудничает с Днепропетровской областной государственной администрацией, и непосредственно участвует в борьбе с инфекцией. На взнос бизнесмена были закуплены антисептики, которые распределят по госпитальным базам области.
Фонд также призывает украинцев не оставаться равнодушными к общей проблеме и оказать поддержку.
Для этого можно воспользоваться реквизитами благотворительной организации «Благотворительный фонд «Крылья Днепра»:
Код ЕГРПОУ: 39 796 562
Р/с № UA783052990000026003050529296
в АТ КБ «Приватбанк».
МФО 305 299.
Справка
Вадим Ермолаев — известный украинский бизнесмен и инвестор. Председатель Совета корпорации «Алеф», объединяющей более десятка самостоятельных разнопрофильных бизнесов, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и аграрной сфере. Заместитель председателя Совета корпорации Станислав Виленский.
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