Богатые тоже плачут: в Украине из-за коронавируса стало меньше долларовых миллиардеров

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Американский журнал Forbes с опозданием на месяц опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей в мире. Издание не скрывает, что в этот составление рейтинга было сопряжено с серьезными трудностями. Из-за пандемии коронавируса капиталы богачей менялись с середины февраля ежедневно, а то и чаще. За последние два месяца первая двадцатка в списке стала беднее на 400 миллиардов долларов! В результате Forbes принял волевое решение и остановил свои подсчеты 18 марта. Данные, которые попали в рейтинг, зафиксированы именно этой датой.

Начнем все же с Украины. По сравнению с мартом 2019 года в нашей стране одним долларовым миллиардером стало меньше. Из списка выбыл Вадим Новинский. Осталось шестеро.

Самым богатым человеком в Украине остался Ринат Ахметов. Однако его капитал серьезно уменьшился — с 6 миллиардов долларов до 2,4 миллиарда долларов. В результате 53-летний бизнесмен опустился в общем рейтинге с 272-го на 875-е место.

За Ахметовым следует Виктор Пинчук. Он потерял за год всего 100 миллионов долларов. Теперь состояние 59-летнего предпринимателя и мецената составляет 1,3 миллиарда долларов. В украинском рейтинге Пинчук поднялся с четвертого на второе место. А в общем списке занимает теперь 1613-е место.

Геннадий Боголюбов (58 лет) сумел сохранить свой капитал, но ничего к нему не прибавил — 1,2 миллиарда долларов. И это 1730-е место в рейтинге.

Юрий Косюк (51 год) потерял за год 300 миллионов долларов. Теперь его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. В украинском списке он опустился с третьего на четвертое место. В общем рейтинге занимает 1851-е место.

Игорь Коломойский (57 лет) стал беднее на 100 миллионов долларов. У него эксперты Forbes насчитали ровно миллиард долларов. Он поднялся с шестого на пятое место в украинском рейтинге, а в общем списке находится на 1990-м месте, которое делит с Константином Жеваго. 46-летний Жеваго лишился полмиллиарда долларов. Теперь у него ровно миллиард, как у Коломойского. Константин в прошлом году уступал в Украине только Ахметову, а сейчас занимает в отечественном рейтинге последнее шестое место.

Однако потери украинских богачей выглядят не такими уж большими, если сравнивать их с первой десяткой списка Forbes.

Первое место в рейтинге сохранил за собой Джефф Безос. Капитал 56-летнего основателя Amazon оценивается в 113 миллиардов долларов. В марте прошлого года у него был 131 миллиард долларов! Безос потерял 18 миллиардов!

Билл Гейтс сохранил за собой в итоге второе место, хотя на протяжении года несколько раз опускался на ступеньку ниже. При этом 64-летний основатель корпорации Microsoft умудрился даже увеличить свой капитал на полтора миллиарда долларов! Его состояние оценивается теперь в 98 миллиардов долларов.

Французский предприниматель Бернар Арно, который в январе вырывался даже на первое место, обгоняя не только Гейтса, но и Безоса, закрепился на третьем месте с капиталом 76 миллиардов долларов. А ведь у него было осенью больше 100 миллиардов! Потери привели к тому, что Арно за год не заработал ни единого доллара. Зато и не потерял.

Легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт, похоже, в условиях кризиса, вызванного пандемией, несколько растерялся. 89-летний финансист находится на четвертом месте с капиталом 67,5 миллиарда долларов. Год назад он был третьим в списке и «стоил» 82,5 миллиарда долларов.

Далее места в первой десятке распределились следующим образом: пятое место — американец Ларри Эллисон (59 миллиардов долларов, потерял 3,5 миллиарда), шестое место — испанец Амансио Ортега (55,1 миллиарда долларов, потерял 7,6 миллиарда), седьмое место — основатель Facebook Марк Цукерберг (54,7 миллиарда долларов, потерял 7,6 миллиарда), восьмое место — Джим Уолтон (54,6 миллиарда долларов, год назад даже не был в десятке), девятое место — Элис Уолтон (54,4 миллиарда долларов, также не была в десятке), десятое место — Роб Уолтон (54,1 миллиарда долларов, в первой десятке не был). Уолтоны владеют сетью супермаркетов Walmart.

Вылетели из первой десятки мексиканец Карлос Слим, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и сооснователь Google Ларри Пейдж. Слим переместился с пятого на 12-е место, потеряв 11,9 миллиарда долларов. Теперь его состояние оценивается в 52,1 миллиарда долларов. Пейдж с 10-го места опустился на 13-е с капиталом 50,9 миллиарда долларов. При этом он стал богаче на 100 миллионов долларов. Блумберг с девятого места опустился на 16-е. Его капитал оценивается в 48 миллиардов долларов. Потери за год составили 7,5 миллиарда долларов.

Напомним, Блумберг выдвигал свою кандидатуру на пост президента США на этапе внутрипартийной гонки среди демократов. В итоге Майкл вышел из борьбы, призвав своих сторонников голосовать за бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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