Украина

10 миллионов гривен БФ семьи Жебривских выделил на борьбу с коронавирусом

Благотворительный фонд семьи Жебривских закупил аппараты вентиляции легких для больниц Киева, Шостки и Ружина и направил наборы лекарств и средств защиты в различные регионы Украины.

«В первоочередной поддержке нуждаются больницы, которые пока недостаточно оборудованы аппаратами, необходимыми для эффективного лечения Covid-19», — прокомментировала пресс-служба фонда.

Благотворительный фонд семьи Жебривских оплатил и ожидает поставку трех аппаратов искусственной вентиляции легких производства США ORICARE V8600, а также закупил цифровую ультразвуковую диагностическую систему Acclarix LX8 и оборудование для обустройства палат интенсивной терапии для больниц Киева, Шостки Сумской обл. и Ружина Житомирской обл. Это оборудование поможет в предоставлении неотложной медицинской помощи, проведении реанимации и интенсивной терапии больным.

17 больниц в разных областях Украины, в частности военный госпиталь города Часов Яр Донецкой области, получили от фонда необходимые средства защиты. А именно: защитные костюмы, защитные медицинские маски, медицинские перчатки, респираторы класса защиты FFP2 и FFP3, защитные очки, дезрастворы и лекарственные средства производства «Фармак».

Также при поддержке фонда для украинских медиков будут пошиты 4 000 защитных костюмов из специального материала, соответствующего европейским стандартам качества.

Напомним, Всеукраинская благотворительная организация «Благотворительный фонд семьи Жебривских» (правопреемник Благотворительного фонда «Фармак») выделила 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса.

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