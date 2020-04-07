26.73 / 27.23 28.64 / 29.44
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

10 миллионов гривен БФ семьи Жебривских выделил на борьбу с коронавирусом

17:22 7 апреля 2020 70
10 миллионов гривен БФ семьи Жебривских выделил на борьбу с коронавирусом
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Благотворительный фонд семьи Жебривских закупил аппараты вентиляции легких для больниц Киева, Шостки и Ружина и направил наборы лекарств и средств защиты в различные регионы Украины.

«В первоочередной поддержке нуждаются больницы, которые пока недостаточно оборудованы аппаратами, необходимыми для эффективного лечения Covid-19», — прокомментировала пресс-служба фонда.

Благотворительный фонд семьи Жебривских оплатил и ожидает поставку трех аппаратов искусственной вентиляции легких производства США ORICARE V8600, а также закупил цифровую ультразвуковую диагностическую систему Acclarix LX8 и оборудование для обустройства палат интенсивной терапии для больниц Киева, Шостки Сумской обл. и Ружина Житомирской обл. Это оборудование поможет в предоставлении неотложной медицинской помощи, проведении реанимации и интенсивной терапии больным.

17 больниц в разных областях Украины, в частности военный госпиталь города Часов Яр Донецкой области, получили от фонда необходимые средства защиты. А именно: защитные костюмы, защитные медицинские маски, медицинские перчатки, респираторы класса защиты FFP2 и FFP3, защитные очки, дезрастворы и лекарственные средства производства «Фармак».

Также при поддержке фонда для украинских медиков будут пошиты 4 000 защитных костюмов из специального материала, соответствующего европейским стандартам качества.

Напомним, Всеукраинская благотворительная организация «Благотворительный фонд семьи Жебривских» (правопреемник Благотворительного фонда «Фармак») выделила 10 млн грн на противодействие распространению коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Жесткий карантин отменят не раньше середины мая,&nbsp;— СМИ

Жесткий карантин отменят не раньше середины мая, — СМИ

Инцидент в Броварах&nbsp;— скрин с видео

«Полицейский бил меня головой об асфальт»: в Броварах разгорелся скандал вокруг избиения адвоката (фото, видео)

Благовещение

Благовещение 2020: душевные поздравления и красивые открытки

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер