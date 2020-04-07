Происшествия

Афера на 6 миллионов гривен: полтавский аэропорт отремонтировали только на бумаге (фото)

Бывшему руководителю строительной фирмы «Центр-Буд» Сергею Ш. прокуратура Полтавской области вручила подозрение в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и служебном подлоге при выполнении капитальных ремонтных работ в здании международного аэропорта «Полтава». Общая сумма убытков, причиненных областному бюджету, по информации УСБУ в Полтавской области, превысила 5,8 млн грн. (Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о колоссальных масштабах коррупции среди чиновников Полтавской области.)

— Коммерсанты составили соответствующие акты, в которых соврали, что полностью выполнили работы, а бывшие чиновники областной администрации приняли документы и оплатили их стоимость, — сообщил на своей странице в Facebook глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов. — Эту схему удалось выявить, в частности, в ходе нашего аудита деятельности бывшей власти. Я внимательно буду следить за расследованием этого дела.

По версии следствия, директор фирмы выиграл тендер и получил из областного бюджета 340 тысяч гривен на проведение ремонтно-строительных работ в здании аэропорта, однако выполнил их не в полном объеме. Кроме того, уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 5 миллионов гривен.

Интересно, что на момент получения этого подряда от департамента строительства Полтавской облгосадминистрации строительный комбинат «Центр-Буд» уже был фигурантом уголовного производства. Правоохранители установили, что руководители фирмы, которая на протяжении нескольких лет плотно сотрудничала с бюджетными организациями Полтавщины и за один лишь год получила договоров на 100 млн грн, вместе с государственными служащими завышали стоимость работ. Разницу между завышенной стоимостью и реальной переводили на счета фирм, входящих в конвертационный центр, чтобы минимизировать уплату налогов. Было установлено, что на счет одной из таких фирм в 2016—2017 годах «Центр-Буд» перечислил 1,1 млн грн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что СБУ раскрыла схему хищения в порту «Южный», где украли миллионы гривен. Чиновники перечисляли крупные суммы на «подставных» лиц.

А в Запорожской, а также Донецкой и Луганской областях высокопоставленные сотрудники управлений СБУ попались на взятках. Они промышляли вымогательством «откатов» у бизнесменов.

Фото — УСБУ в Полтавской области

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