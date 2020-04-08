Пенсионер МВД устроил «распродажу» авто со штрафплощадки: исчезло свыше 30 машин

Происшествия

Житель Кропивницкого Виталий Кравченко (имя потерпевшего изменено) имел невыплаченный банковский долг по кредиту. Всего-то 900 гривен. А в счет его погашения отдал… автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 10 тысяч долларов. Машину изъяли у него на одном из полицейских постов на территории Полтавщины, поскольку на нее был наложен арест. До погашения долга она должна была находиться на штрафплощадке временного содержания транспортных средств областного управления внутренних дел. Но сколько на самом деле она там простояла, достоверно неизвестно. Автомобиль исчез. И куда — непонятно. (Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о банде угонщиков дорогих авто в Одессе.)

«Сначала воровали запчасти со старых машин, а позже — добротные иномарки целиком»

— Спустя пару месяцев после изъятия залогового имущества его хозяин вернулся за ним в Полтаву, имея на руках справку о погашении долга, — рассказал «ФАКТАМ» источник в правоохранительных органах. - На вопрос, где его автомобиль, вразумительного ответа не получил и обратился в полицию.

Вскоре — это происходило осенью 2018 года — такая же история случилась и с жителем Черниговской области. Не обнаружив своей машины там, где она должна была храниться, он вызвал наряд полиции. После этого загадочным исчезновением транспортных средств занялись полтавские следователи. И выявили крупную недостачу — более трех десятков автомобилей! Обо всех подробностях этой резонансной истории «ФАКТАМ» рассказал осведомленный источник, пожелавший не раскрывать свое имя.

— Некоторые из штрафников даже не догадывались о «бурной жизни» своих авто после изъятия, — замечает собеседник издания. - Одной машиной пользовался инспектор исполнительной службы из Кобеляк (город в Полтавской области. - Авт.). Вторая благополучно ездила по Кривому Рогу. Отдельные детали и часть кузова еще одного авто мы обнаружили в Днепре, другие — в Кременчуге…

А жительница Днепра, например, более чем на два года забывшая о своей Mitsubishi, была весьма удивлена, когда мы позвонили ей и сообщили, что нам удалось разыскать ее авто. За это время машина «перекочевала» на хранение в одну из организаций в Кобеляках.

География украденных машин — практически вся Украина.

— Как такое могло произойти?

— Изначально лица, отвечающие за хранение залогового имущества на штрафплощадках, просто меняли на нем запчасти. Себе забирали хорошие, а на их место ставили изношенные. До поры до времени этого никто не замечал, тем более что злоумышленники проделывали такие замены на невостребованном транспорте: зачастую его владельцам было дешевле оставить свой «чермет» на площадке, нежели платить за длительное хранение и услуги эвакуатора. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Постепенно объектами посягательств автоворов стали более дорогие машины — представительского класса. Среди украденных — автомобили марки Toyota, Alfa Romeo и даже дорогой Land Cruiser.

«Из более чем 30 похищенных машин удалось найти в различном состоянии только десять»

— И что дальше?

— К автомобилю, который можно было легче всего продать, злоумышленники подбирали ключи, подделывали на него документы и по заниженной цене предлагали своим людям, которые занимаются куплей-продажей машин. Цены варьировались от 2 до 7 тысяч долларов. Либо же разбирали машину на запчасти.

— В преступной схеме были задействованы и охранники штрафплощадок? Ведь как можно было забрать машину, не предъявив на нее права?

— Нет, охранники просто выполняли указание директора, не задавая лишних вопросов. Тот приказывал пропустить эвакуатор с машиной, и они ему подчинялись. Тем более что журналы регистрации транспортных средств должным образом не велись.

По информации «ФАКТОВ», к уголовной ответственности привлечены трое: 51-летний ветеран МВД, работавший директором полтавской штрафплощадки, диспетчер восточной сети регионального филиала госпредприятия «Информ ресурсы» МВД Украины, действовавший в Кобеляках, и еще один молодой полтавчанин, помогавший им сбывать ворованный товар. На данный момент никто из них не признал своей вины, сотрудничать со следствием отказались.

Собеседник издания уточнил, что сумма причиненных вследствие аферы убытков составляет около 2 миллионов гривен. За свою «деятельность» подсудимые могут получить от 7 до 12 лет лишения свободы.

Кстати, это именно диспетчер из Кобеляк присвоил себе два автомобиля: на одном ездил, а другой — ту самую Mitsubishi, принадлежащую жительнице Днепра, спрятал на территории одной из местных организаций.

Как раз в период ликвидации филиала госпредприятия «Информ ресурсы» в Кобеляках и произошло массовое хищение автотранспорта. Машины штрафников должны были переправить эвакуатором в Полтаву, но часть из них по дороге «потерялась». Это очень усложнило расследование дела для полтавских следователей.

— Все ли факты воровства удалось доказать?

— По установленным данным, было похищено свыше 30 транспортных средств. Но, к сожалению, только десять удалось найти в различном состоянии.

— Потерпевшие продолжают обращаться с заявлениями в полицию?

— Да, и на основании этих заявлений будет открыто новое досудебное расследование.

Напомним, недавно в Полтаве раскрыли еще и схему хищения топлива для «скорых». Должностные лица объединенного автохозяйства департамента здравоохранения Полтавской госадминстрации торговали талонами на горюче-смазочные материалы, которые выделялись на заправку автомобилей экстренной медицинской помощи.

«ФАКТЫ» рассказывали также о задержании в Киевской области организованной преступной группы, которая занималась кражами автомобилей премиум-класса. Угонщики меняли на машинах номера, чтобы трудно было отследить направление их передвижения.

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