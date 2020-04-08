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Коронавирус добрался до СБУ: что известно о первых зараженных
В Ровно коронавирус COVID-19 диагностировали сразу у трех сотрудников управления Службы безопасности Украины (СБУ). Напомним, ранее стало известно о резком всплеске заболеваемости среди несовершеннолетних.
На данный момент все они госпитализированы, а в помещении управления провели дезинфекцию, сообщили журналистам ТСН в спецслужбе.
Кроме того, в учреждении введены карантинные ограничения,
На данный момент в регионе подтверждено 44 случая коронавируса, шесть пациентов скончались.
Как сообщали «ФАКТЫ», 7 апреля стало известно о первой жертве коронавируса в Вооруженных силах Украины — ею стала жительница Прикарпатья, работавшая в одной из воинских частей. Диагноз был подтвержден уже после смерти.
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