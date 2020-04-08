Мир

80 % заболевших коронавирусом заразились от людей, у которых отсутствовали симптомы болезни

Ученые школы медицины Шанхайского университета Цзяотун провели исследование, в ходе которого, используя математическую модель, выяснили, что 79,7% пациентов с коронавирусом заразились от людей, у которых отсутствовали какие-либо симптомы болезни.

Как сообщает издание Daily Mail, исследователи также определили, что человек в среднем может носить в себе вирус 3,8 дня — прежде чем начнут проявляться симптомы. И все это время будет способен инфицировать окружающих.

Ученые сделали вывод, что одной только изоляции недостаточно, чтобы замедлить процесс распространения COVID-19. И что эту меру нужно совмещать с массовым тестированием и отслеживанием контактов зараженных.

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