26.96 / 27.40 28.92 / 29.68
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

80 % заболевших коронавирусом заразились от людей, у которых отсутствовали симптомы болезни

13:44 8 апреля 2020 273
Медики в защитных костюмах
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Ученые школы медицины Шанхайского университета Цзяотун провели исследование, в ходе которого, используя математическую модель, выяснили, что 79,7% пациентов с коронавирусом заразились от людей, у которых отсутствовали какие-либо симптомы болезни.

Как сообщает издание Daily Mail, исследователи также определили, что человек в среднем может носить в себе вирус 3,8 дня — прежде чем начнут проявляться симптомы. И все это время будет способен инфицировать окружающих.

Ученые сделали вывод, что одной только изоляции недостаточно, чтобы замедлить процесс распространения COVID-19. И что эту меру нужно совмещать с массовым тестированием и отслеживанием контактов зараженных.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что — при каких условиях человека с коронавирусом госпитализируют: медики дали объяснение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Совещание

Зеленский и Шмыгаль обсудили возможность смягчения карантина в Украине: что решили

Объективной картины не узнаем: Комаровский высказался о пике коронавируса в Украине

Объективной картины не узнаем: Комаровский высказался о пике коронавируса в Украине

Медики в защитных костюмах

80 % заболевших коронавирусом заразились от людей, у которых отсутствовали симптомы болезни

День ангела Ларисы

День ангела Ларисы: поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер