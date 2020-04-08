Что приготовить на Пасху в условиях карантина: простые рецепты вкусных блюд (фото)

Стиль жизни

В этом году Пасху будем праздновать в условиях карантина. В отличие от прежних лет уже не сможем мотаться из магазина в магазин в поиске гастрономических редкостей. У большинства стол будет гораздо скромнее, чем прежде: кто-то потерял работу, у кого-то уменьшились заработки. Но праздник есть праздник. Существует немало относительно бюджетных вкусностей, которые ничем не хуже дорогостоящих деликатесов. Важно продумать пасхальное меню заранее, чтобы не понадобилось лишний раз выходить из дому за недостающими ингредиентами. Легкими рецептами праздничных блюд с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Пасха — светлый праздник, — говорит Элла Иванова. — И в этом году, несмотря на карантин, думаю, все постараются вкусно накрыть стол. На нем обязательно будут крашеные яйца и пасха. А все остальное — по желанию и по возможностям. Вкусные блюда можно приготовить не только из дорогой экзотики, но и из привычных недорогих продуктов. Оригинальных рецептов сегодня достаточно. Важно настроиться творчески и подойти к процессу приготовления еды с душой.

— Что же посоветуете приготовить?

— Например, очень вкусный картофельный салат.

Картофельный салат с зеленым луком Ингредиенты: 500 г картофеля;

3 яйца;

зеленый лук;

копченая паприка;

50 г майонеза;

оливковое масло;

куркума,

соль, перец. Приготовление: Картофель хорошо помыть, очистить. Отварить до готовности. Теплый картофель измельчить толкушкой, но не делать пюре. Яйца отварить и нарезать крупно. Заправить майонезом, оливковым маслом, добавить копченую паприку, куркуму, зеленый лук.

Картофельный салат вкусный и сытный

— Думаю, это вкусно.

— А еще можно приготовить салат с макаронами и овощами. Особенно нарядно выглядят макаронные изделия в виде бантиков.

Салат с горошком и макаронами Ингредиенты: 100 г макаронных изделий;

100 г замороженного (или консервированного) зеленого горошка;

1 помидор;

100 г кукурузы;

зеленый лук. Для заправки:

2 столовые ложки йогурта;

сок лайма;

оливковое масло;

соль, сахар. Приготовление: Замороженный горошек проварить 1 минуту, потом сразу поместить в холодную воду.

Для заправки перемешать указанные ингредиенты.

Макароны отварить до полуготовности. Соединить макароны и заправку. Добавить горошек и зеленый лук. Помидор, удалив семечки, измельчить. Все перемешать. Это очень вкусно и ароматно. 5 минут и салат готов!

Салат с горошком и макаронами-бабочками смотрится очень нарядно

— А как приготовить домашнюю колбасу?

— Это несложно. Мясо можно использовать любое, самое главное — хорошо отбить и добавить качественные специи. Колбаса получится такая, что будет таять во рту.

Домашняя колбаса Ингредиенты: 300 г куриного филе;

50 г свинины;

соль;

черный перец;

лимонный перец;

сумах;

копченая паприка;

40 г молока. Приготовление: Куриное филе и свинину измельчить. Добавить специи (используйте те, что есть в наличии) и соль по вкусу. Потом — молоко. Массу хорошо взбить. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике на ночь. На пленку выложить фарш и сформировать колбасу. Пленку хорошо завязать. Можно даже поместить ее в фольгу. Отварить 25−30 минут на медленном огне. Охладить. Это просто и вкусно. Приятного аппетита!

Домашнюю колбасу любят и взрослые, и дети

— Многие захотят в праздники полакомиться пирожками.

— Прекрасная идея — их приготовить. Тесто предложу самое простое, а начинку можете сделать любую.

Пирожки с картошкой Ингредиенты для теста: 350 г муки;

пол чайной ложки соды;

пол чайной ложки соли;

200−250 г кефира. Ингредиенты для начинки: 500 г картофеля;

1 большая луковица;

перец;

копченая паприка. Приготовление: В муку добавить соль и соду. Понемногу добавить кефир или кислое молоко. Замешать мягкое тесто. Накрыть и оставить на 20 минут. Для начинки отварить картофель в подсоленной воде. Лук обжарить и все соединить, добавить специи. Раскатать тесто, сформировать пирожки с начинкой. Обжарить до готовности. Сразу выложить на бумажное полотенце. Это очень вкусно и ароматно. И так просто!

Пирожки с картошкой – пальчики оближешь

— А что приготовить на десерт?

— Желе со вкусом глинтвейна. Основа его — чай каркаде и специи: гвоздика, имбирь, кардамон, апельсиновая цедра.

Желе со вкусом глинтвейна Ингредиенты: специи для глинтвейна;

100 г меда;

15 г желатина;

50 г воды для желатина;

2 столовые ложки чая каркаде;

400 г воды. Приготовление: Чай и специи залить кипящей водой. Накрыть крышкой и дать постоять. Процедить, добавить мед. Желатин залить холодной водой. Дать постоять. Растворить на водяной бане. Все соединить и разлить по креманкам. Охладить. И приятного аппетита!

Желе со вкусом глинтвейна готовится очень просто

— Как красиво покрасить яйца?

— Я делаю это с помощью луковой шелухи. Раньше просто варила в ней, а сейчас усовершенствовала технологию. Выкладываю шелуху на влажное яйцо в виде аппликации. Заворачиваю плотно в марлю и варю до готовности. Остывшее яйцо вытираю и смазываю растительным маслом.

— Часто хозяйки варят на Пасху яиц больше, чем потом домочадцы съедают. В какие блюда можно использовать оставшиеся яйца?

— Например, в зеленый борщ или салаты.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Я верю, что карантин скоро закончится. И мы все выйдем на улицу. Без масок и перчаток. На улице прекрасная весна! Будьте здоровы и пусть у всех в семьях все будет хорошо.

Ранее кулинар Элла Иванова поделилась с «ФАКТАМИ» легкими рецептами вкусных блюд из самых разных круп.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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