В Одессе суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек

Происшествия

59-летний уроженец Житомира Николай Куровский приговорен к пожизненному лишению свободы. Его осудили за тройное убийство (53-летней женщины, 18-летнего парня и девушки), совершенное 23 января 2013 года. Дело рассматривал суд присяжных.

Коллегия под председательством Дмитрия Передерко признала его виновным в совершении умышленного убийстве троих человек (ч.1 и 9 ст. 115 УК Украины).

Досудебным и судебным следствием установлено, что это жуткое преступление обвиняемый совершил вечером 22 января 2013 года в частном доме по улице Виноградной в Одессе. Там он проживал со своей гражданской женой Натальей, с которой у него были плохие отношения. В тот вечер очередной конфликт вылился в кровавую драму.

Как выяснило следствие, в тот роковой вечер подсудимый взял на чердаке недостроенного гаража спрятанное гладкоствольное оружие 16-го калибра, заряженное дробью, вернулся в спальную комнату дома и с близкого расстояния выстрелил в лежавшую на кровати Наталью. Раненная, она в шоковом состоянии метнулась в другую комнату, где находись ее 18-летний сын со своей девушкой.

Сожитель настиг ее там и совершил еще один выстрел, смертельный. Затем он перезарядил ружье и выстрелил в молодых людей — свидетелей происшедшего. После чего «на всякий случай» добил своих жертв.

Совершив преступление, мужчина забрал оружие, гильзы от патронов, личные вещи и документы, покинул дом и отправился на малую родину — в Житомир. Там его и задержали правоохранители.

После задержания подозреваемый сознался в содеянном. Он показал тайник, в котором спрятал оружие, рассказал, что убил сожительницу, а также ее сына и его подругу на почве возникшей ссоры, сделав несколько выстрелов из обреза охотничьего оружия, а затем нанес ножевые ранения.

Позже в суде он все напрочь отрицал и пытался навязать свою версию, согласно которой убийство совершил некто в балаклаве, черной куртке и с обрезом в руке. Более того, по словам подсудимого, этот человек якобы угрожал ему расправой над его сестрой и тремя сыновьями, если Куровский не «возьмет на себя» убийство.

Версию обвиняемого опроверг представитель гособвинения, предоставивший суду неопровержимые доказательства вины. В частности, эксперт-криминалист доказал, что следы дифениламина на волосах обвиняемого (в момент его задержания) характерны только для человека, который самостоятельно производил выстрелы или находился в непосредственной близости от стрелявшего.

Суд признал его виновным в совершении тройного убийства и, согласно статье 70 Уголовного кодекса Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначил гражданину наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд также удовлетворил гражданский иск родственников потерпевших и взыскал с убийцы больше 1,3 млн гривен в качестве компенсации материального и морального ущерба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о тройном убийстве, которое произошло в городе Раздельная Одесской области: мужчина убил супругов-пенсионеров и их сына, а трупы бросил в выгребную яму.

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