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Боярка осталась без света и воды из-за сильнейшего пожара (видео)
В городе Боярка Киевской области вечером 9 апреля случился масштабный пожар на электроподстанции. Жители населенного пункта остались без света. Пламя видно за несколько сотен метров. На месте работают пожарные.
О масштабах бедствия свидетельствуют фото и видео местных жителей.
Пока спасатели тушат пожар, в городе готовятся отключить, а местами уже и отключили водоснабжение. Жителей просят по возможности сделать запас воды.
На сколько могут растянуться восстановительные работы, спасатели пока не сообщают.
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Напомним, 8 апреля в Киеве случился масштабный пожар. Горел склад лако-красочных материалов. Причиной стала халатность арендатора склада.
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