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«Трупы складывают друг на друга»: звезда НХЛ рассказал об ужасах коронавируса в США
Знаменитый хоккеист НХЛ, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» и двукратный чемпион мира в составе сборной России Евгений Малкин в рамках прямого эфира на своей странице в Instagram высказался о ситуации с коронавирусом в США и Нью-Йорке в частности.
«Почему некоторые до сих пор не верят в коронавирус? Вообще не понимаю таких людей. Сейчас мы живем отдельно на острове. Здесь тоже уже четыре положительных человека есть. Потом может быть 8, 16 и по нарастающей.
В Китае медицина на высоком уровне, они справились. А Италия нет, может, ЧС не ввели вовремя. В Нью-Йорке сейчас реальная катастрофа, в Манхэттене все сжато. Там трупов привозят даже в их Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фейк. Мои друзья там не выходят на улицу.
К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга — это кошмар", — сказал Евгений Малкин в прямом эфире Instagram с генеральным продюссером «Матч ТВ» Тиной Канделаки.
К слову, ранее жена хоккеиста Анна Кастерова сообщила, что тесты на COVID-19, которая сдала их семья, оказались отрицательными.
Отметим, что до остановки сезона в НХЛ 33-летний Малкин провел 55 матчей за «Пингвинз» и набрал по системе «гол +пас» 74 (25+49) очка.
По последним данным, в США подтверждены 468 856 случаев заражения, умерших — 16 697, выздоровело — 25 928 человек.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва перенес кровоизлияние в мозг.
Фото Twitter NHL
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