Шоу-бизнес

«Люблю готовку и дела по дому»: Настя Каменских рассказала о жизни на карантине (фото)

Украинская певица и тренер проекта «Голос країни» («1+1») Настя Каменских (NK) признается, что сейчас ее жизнь перешла в онлайн. Вместе с супругом и коллегой по тренерскому креслу Потапом, Настя проводит репетиции с участниками команды «Голосу країни», записывает спортивные тренировки, музыкальные скетчи и призывает поклонников оставаться дома. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Настя Каменских рассказала о своей страсти к готовке, любимых книгах и призналась, ссорится ли на карантине с Потапом.

— Ни для кого не секрет, что с введением карантина все переместились в онлайн, — рассказала Настя. — Рабочие встречи, на которых мы готовились к съемкам и эфирам проходят по видеосвязи. Я легко переключилась на такой формат — помог дистанционный опыт работы моей компании с Латинской Америкой, США, Канадой и Европой.

— Многие зрители «Голосу країни» говорят, что у вашей с ПТП команды большое преимущество по сравнению с другими тренерами — вас все-таки двое!

— Не знаю, является ли это на самом деле преимуществом. Могу лишь сказать, что наша с Лешей тренерская команда очень крутая! Я могу передать участникам свой опыт работы на украинском и мировом музыкальных рынках. Алексей — поделиться талантом опытного продюсера и хитмейкера.

— Не раз во время эфиров «Голосу країни» вы не сдерживали слез…

— Это правда, было несколько моментов, которые заставили меня расплакаться. Каждое выступление ты проживаешь вместе с участником — репетируешь, готовишься к эфиру. «Голос країни» — проект, который дает шанс молодым исполнителям проявить себя. Но меня в подобных шоу всегда расстраивают правила — ведь с кем-то из участников приходится прощаться. Но несмотря на это, я искренне верю, что могу вдохновить и мотивировать их развиваться как артистам и за рамками проекта.

— У вас появился уже фаворит?

— Для меня каждый исполнитель, который пришел на проект, — уже победитель, ведь он не побоялся попробовать свои силы, его не испугала возможная неудача, а это уже большое достижение. Все участники очень сильны, они проделали колоссальную работу и выросли как артисты. Говорить о фаворитах рано — участие в подобном шоу — серьезный опыт, перед которым все исполнители равны.

— Вы одна из первых украинских звезд, которые быстро перестроились на работу во время карантина.

— Несмотря на то, что многие из наших офлайн-проектов пришлось поставить на паузу. Но мы с командой действительно достаточно быстро сфокусировались на онлайн, диджитальных проектах. На карантине я стараюсь как можно больше мотивировать и поддерживать своих поклонников. Устраиваю домашние «NKкарантинники», тренировки в Инстаграм, делюсь лайфхаками в NKblog. Я понимаю, что становится все сложнее соблюдать домашний режим, но это необходимо, чтобы мы поскорее могли насладиться весной по-настоящему.

— Сколько времени вы уделяете тренировкам?

— Я тренируюсь несколько раз в неделю и чередую силовые занятия спортом с пробежками. Дома у многих появился соблазн расслабиться, но сейчас наоборот нужно заниматься, так как образ жизни на карантине — малоподвижный. Стоит делать хотя бы регулярную зарядку, чтобы держать организм и тело в тонусе.

— Кто в вашей семье сейчас занимается приготовлением пищи?

— Я люблю готовку и дела по дому. Для меня это своего рода медитация (смеется. - Авт.). Тщательно слежу за питанием, ем здоровую пищу и на время карантина мой рацион остался прежним.

— Какое же ваше коронное блюдо?

— Паста. Я готовлю ее только для гостей, на праздники, а сама ем очень редко, так как это достаточно жирное блюдо. На самом деле, я умею готовить все виды паст по эксклюзивным рецептам — научилась этому мастерству, когда жила в Италии.

— Какого режима питания следует придерживаться во время карантина?

— Питание должно быть сбалансированным, насыщенным овощами и фруктами, чтобы организм получал все необходимы полезные вещества. Отложите фастфуд на время после карантина. Если рука тянется за пачкой чипсов, вспомните мой совет из карантинного скетча — лучше почитайте книжку (смеется. — Авт.).

— Кстати, о книгах. Что посоветуете почитать?

— У меня есть карантинный блог, где я рассказываю о книгах, которые можно как раз прочесть во время карантина. Назову лишь пять книг, которые очень повлияли на меня и помогли осознать многие вещи: «Радикальное прощение» (К. Типпинг), «7 навыков высокоэффективных людей» (С. Кови), «Тонкое искусство пофигизма» (М. Мэнсон), «Мечтать не вредно» (Б. Шер) и «Лабиринт одиночества» (О. Пас). Можно, кстати, приобрести разговорник языка, который давно хотели выучить: иностранные языки в наше время необходимость, а не привилегия.

— Говорят, изоляция даже с любимым человеком может привести к конфликтам. У вас с Потапом такое случается?

— Специфика работы артиста такова, что нам приходится часто быть в отъезде: гастроли, съемки, концерты. Сейчас мы с Алексеем просто наслаждаемся компанией друг друга и тем, что мы работаем в том же ритме, но уже рядом друг с другом. Нам вообще не свойственны ссоры и конфликты, мы, как взрослые люди, обсуждаем вопросы с большим уважением друг к другу.

— Что сделаете в первую очередь, когда отменят карантин?

— Все вместе отпразднуем это событие на моем новом музыкальном шоу «Loca Show». Жду не дождусь времени, когда сможем насладиться танцевальными ритмами и зарядиться драйвом. Мы все можем приблизить этот момент, придерживаясь рекомендаций и домашнего режима.

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