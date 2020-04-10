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Страстная неделя: как подготовиться к Пасхе и чего нельзя делать накануне торжества (рецепты пасок)

Отпраздновав Вход Господень в Иерусалим — Вербное воскресенье, православные и грекокатолики начинают готовиться к главному празднику христиан — Пасхе. В этом году верующие, живущие по юлианскому календарю, встречают Воскресение Христово 19 апреля. Ну, а в течение семи дней перед торжеством, каждый из которых называется Великим, люди, соблюдая строгий пост, вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса Христа: первом причастии для апостолов, предательстве Учителя Иудой и крестных муках Спасителя. В Украине Страстная неделя называется еще Белой, или Чистой. «Мити-білити, завтра Великдень», — говорили в старину украинцы, приводя в порядок хаты и подворья, перестирывая все белье, одежду и готовя сложный пасхальный стол. Работали дружно, всей семьей. При этом в течение недели старались соблюдать тишину и избегать не только ссор, но и просто громких разговоров.

Пост в Страстную седмицу У верующих, строго соблюдающих пост, в понедельник и среду — сухоядение, то есть не обработанные термически овощи и фрукты, орехи, семечки, хлеб, вода, чай. Растительное масло не употребляется. Во вторник, четверг и субботу — вареная или запеченная растительная пища, также без масла. А в Страстную пятницу — полное воздержание от еды до особой службы в храмах — выноса Плащаницы, — которая обычно бывает днем, с 12 до 15 часов. Наши предки ничего не ели и на следующий день, в Великую субботу.

Каждый день Страстной недели в храмах совершаются торжественные и продолжительные богослужения. В этом году из-за карантина службы будут проходить без прихожан, но верующие смогут присоединиться к ним благодаря трансляциям.

Великий понедельник, 13 апреля

В понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа, которого братья продали в Египет. Это стало прообразом страданий Иисуса Христа. Читается также Евангелие — история о бесплодной смоковнице, которую Спаситель проклял. Смоковница символизирует человека, который так и не принес духовных плодов: веры, истинного покаяния и добрых дел.

Согласно народной традиции, в понедельник приступают к генеральной уборке в доме: надо все помыть, почистить, если требуется, подкрасить. Можно в этот день помыть окна.

Великий вторник, 14 апреля

Церковь вспоминает, как Христос обличал фарисеев и книжников и проповедовал в Иерусалимском храме, в частности, притчи Спасителя о дани кесарю, о воскресении мертвых, Страшном суде, о десяти девах и о талантах. Услышав проповеди Христа, первосвященники приняли решение схватить Его и убить. Об этом также упоминается на службах во вторник.

Во вторник хозяйки старались перестирать всё — белье, одежду, рушники, которыми будут украшаться иконы к празднику, покрывала. Также выбивали коврики и дорожки. Ведь в доме на Пасху должно пахнуть свежестью (ну и всякими вкусностями, которые также готовят на этой неделе).

Великая среда, 15 апреля

В этот день Церковь вспоминает о покаявшейся грешнице, которая омыла своими слезами и помазала миром ноги Христа, таким образом подготовив Его тело к погребению. Кроме того, именно в среду Иуда Искариот предал своего Учителя за 30 сребреников, пообещав первосвященникам привести к Христу воинов, чтобы те могли схватить Его и отдать на судилище.

Поскольку к рассвету четверга дом уже должен сиять чистотой, в среду вечером уборку и стирку надо закончить. Кроме того, те, кто хочет покрасить или даже расписать к Пасхе много яиц, могут уже в среду заняться подготовкой к этому увлекательному процессу.

Будущие крашенки и писанки надо тщательно помыть с мылом (можно протереть спиртом или уксусом с помощью губки) и вытереть насухо. На подготовленные таким образом яйца хорошо ложится краситель. В этот день желательно также купить (или найти в доме) всё, что потребуется для создания пасхальных шедевров: краски, специальный инструмент, посуду и так далее.

Великий, или Чистый четверг, 16 апреля

Четверг считается главным днем Страстной недели. На утренней службе в храмах вспоминается Тайная Вечеря, на которой Спаситель установил Таинство Евхаристии — причастия. «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое», — сказал Иисус своим ученикам, разделив между ними хлеб. Затем Спаситель подал апостолам чашу с вином и сказал: «Пейте из нее все. Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов».

Вечером в этот же день в храмах особое богослужение, которое бывает лишь раз в году. На нем священники читают 12 отрывков из Евангелия, описывающих последние часы земной жизни Христа. Вспоминается, как Спаситель омыл ноги своим ученикам, как молился в Гефсиманском саду, зная о мучениях, которые Ему предстоит претерпеть, как был предан и распят на кресте. «Поклоняемся страстям Твоим, Христе, покажи нам преславное Твое Воскресение», — поют во время этой службы.

Народные традиции Чистого четверга предписывают всем готовящимся к празднику вымыться до рассвета. Считается, что омовение с молитвой очищает не только тело, но и душу. К тому же, согласно поверью, тот, кто искупается в Великий четверг, весь год не будет болеть.

Особенно насыщенным день был для хозяек. Ведь с четверга начинали готовить пасхальные угощения. Начинали с куличей (в Украине их называют паски, бабы, папушники) и творожной пасхи, которой надо не меньше суток постоять под прессом.

Делали в этот день и так называемую «четверговую» соль. Запеченную в печи перед Пасхой соль считали целебной.

Творожная пасха (старинный рецепт) Потребуется: 12 вареных желтков 400 г творога 2 ст. сахара 400 г сливочного масла цедра и сок половинки лимона ваниль Вареные желтки протереть через сито, добавить творог, размягченное масло, сахар, сок и цедру лимона и все хорошо взбить миксером. Марлю, сложенную в четыре слоя, положить в дуршлаг, переложить в него всю массу, прикрыть сверху тарелкой и поместить под гнет в холодильник на 12 часов, чтобы стекла жидкость. Затем переложить пасху на блюдо плоской стороной вниз и украсить цветной посыпкой, цукатами или изюмом. Такую пасху можно есть отдельно, а можно намазывать на кулич.

Кулич подольский Потребуется: 500 г муки 1 ст. молока 100 г сахара 8 желтков 100 г дрожжей 3 ст. ложки сливочного масла (можно заменить маргарином или подсолнечным маслом) 100 г изюма 0,5 ч. ложки соли ваниль Для помадки: взять 150 г сахарной пудры, пол-лимона, 2−3 ст. ложки воды и ромовую эссенцию. Дрожжи развести в теплом молоке с 1 ст. ложкой сахара. Как только начнут бродить, вылить их в миску с мукой, посолить, добавить хорошо растертые с сахаром желтки и замесить тесто. Когда оно начнет отставать от рук, влить растопленное сливочное масло или теплое подсолнечное и снова месть. Под конец добавить промытый изюм, еще раз перемесить, накрыть миску полотенцем и поставить в теплое место, чтобы тесто подошло. Тестом на две трети заполнить формы, выстланные промасленной бумагой для выпечки. Оставить, чтобы еще раз подошло. Когда тесто заполнит форму, смазать поверхность яйцом и печь в горячей духовке, разогретой до 190−200 градусов, 45 минут. Готовые паски горячими посыпают сахарной пудрой с ванилью или покрывают ромовой помадкой. Приготовление помадки Сахарную пудру растирать с водой, добавляя по несколько капель лимонного сока и ромовой эссенции, пока не получится однородная масса.

Великая пятница, 17 апреля

Это день великой скорби и самого строгого поста, предусматривающего полное воздержание от пищи. В церквах днем на середину храма выносят Плащаницу — полотно с изображением снятого с креста Спасителя. Плащаницу украшают цветами, священники кадят вокруг нее и произносят особые молитвы. А вечером во время особого богослужения звучит плач с погребении Христа, но в нем все сильнее проявляется новая тема — ожидания Воскресения, предчувствия Пасхи: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, восстану бо и прославлюся», — такими словами в песнопениях Христос обращается к Богородице.

В Украине в Страстную пятницу люди старались громко не разговаривать и не смеяться, поскольку, согласно поверью, «той, хто сміється в Страшну п'ятницю, на Великдень буде плакати». Пятница — день тишины и молитвы. Также запрещалось шить, стирать, колоть дрова, что-либо нарезать. Для подготовки к празднику позволялось заниматься только пасхальной выпечкой.

Великая суббота, 18 апреля

В предпасхальную субботу, которую именуют Тихой, Церковь вспоминает телесное пребывание Спасителя во гробе, Его сошествие душой в ад для освобождения от вечных мук находившихся там ветхозаветных праведников. День этот объединяет в себе скорбь и радость — предвкушение Воскресения Господня.

Для хозяек последний день перед Пасхой самый хлопотный. Именно в субботу красят яйца. Кроме того, надо успеть приготовить немало блюд к праздничному столу. Ведь постящиеся будут разговляться не только крашенками и пасками, но и мясными блюдами. К Пасхе запекают свинину, тушат крученики из телятины, жарят колбасы… Кстати, куриное мясо в Украине в старину на Пасху не готовили: считалось, что куры уже «уплатили людям дань» яйцами.

Кроме того, в субботу принято украшать дом к празднику.

Светлое Христово Воскресение, 19 апреля

В этом году из-за карантина верующие не смогут пойти на пасхальную всенощную и освятить в храме паски и другую праздничную снедь. Священники просят людей оставаться дома и присоединиться с торжественному богослужению, которое будут транслировать по телевидению и в интернете. Куличи, по совету духовенства, можно купить уже освященными в торговых точках. Еще один вариант — самим окропить выпечку святой водой, которую верующие обычно хранят в доме.

Как бы там ни было, какие бы козни ни строил дьявол, чтобы соблазнить христиан и опечалить их перед торжеством из торжеств, в полночь 19 апреля по всей Украине зазвучат главные слова: «Христос Воскрес! Воистину Воскрес!» — и сердца верующих наполнятся радостью. Не забудьте в этот момент загадать желание и пожелать здоровья всем своим близким. Всё обязательно сбудется.

Ранее о традициях Страстной недели и о том, как ее проводили киевляне в XIX веке, подробно рассказывал историк Анатолий Макаров: «Приготовления во всех домах к великому празднику были изумительны. Везде готовили столько яств, что, казалось, ими можно было накормить целую роту солдат».

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