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Общество и люди

Вербное воскресенье 2020: душевные поздравления и красивые открытки

0:16 12 апреля 2020 335
Вербное воскресенье
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Вербное воскресенье — один из самых светлых праздников. И это повод пожелать друзьям и близким всего самого хорошего.

«ФАКТЫ» подготовили подборку душевных пожеланий.

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Вербное воскресенье

Душа полна тепла и веры,
На сердце радость и покой.
Ты веточку весенней вербы
В ладонях принеси домой.

Сегодня Вербное. Как ярко
Сияет солнышко для нас!
Пусть жизнь всем делаем подарки,
И пусть Господь хранит всех вас!

Вербное воскресенье
***
С дыханием весны, цветеньем
К нам Вербное приходит воскресенье…
Пускай оно подарит всем надежду
И оградит от помыслов мятежных.

Пускай в сердцах у каждого любовь
Отыщет добрый и надёжный кров.
Пусть будет счастьем дом согрет,
Глаза и лица излучают свет!

Вербное воскресенье

***
Поздравляю от души
С Вербным воскресеньем!
В церковь мы пойдем с утра
С трепетным волненьем.

Всех врагов своих простим,
Свечечку поставим,
Прутик вербы посвятим
И родных поздравим.

Пусть в ваш дом заходит свет,
Радость и прощенье,
Пусть Господь вас бережет.
С Вербным воскресеньем!

Вербное воскресенье
***
Природа только-только оживает,
Распустит почки-котики вербА.
Вас с воскресеньем Вербным поздравляем
И пожелаем счастья и добра.

Сегодня веточки здоровье щедро дарят,
Их не забудьте в храме освятить.
ЗвОнят колокола и праздник славят,
Желая нам здоровыми всем быть.

Пусть этот праздник вас одарит счастьем
И принесет весеннюю капель,
Вас стороной обходят пусть ненастья,
Уйдет мороз скрипучий и метель.

Святую вербу в вазочку поставьте,
Пускай ваш дом хранит от бед и зла.
Дела и суету пока отставьте,
Сегодня праздник радости, тепла.

Пусть каждый день встречает добрым чудом.
Скорее чтоб успех во всем настиг.
Пускай ваш дом наполнится уютом
И голосами близких и родных.

Вербное воскресенье

Ранее мы публиковали короткие поздравления с Вербным воскресеньем.

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