Вербное воскресенье 2020: душевные поздравления и красивые открытки

Общество и люди

Вербное воскресенье — один из самых светлых праздников. И это повод пожелать друзьям и близким всего самого хорошего.

«ФАКТЫ» подготовили подборку душевных пожеланий.

Душа полна тепла и веры,

На сердце радость и покой.

Ты веточку весенней вербы

В ладонях принеси домой.

Сегодня Вербное. Как ярко

Сияет солнышко для нас!

Пусть жизнь всем делаем подарки,

И пусть Господь хранит всех вас!



***

С дыханием весны, цветеньем

К нам Вербное приходит воскресенье…

Пускай оно подарит всем надежду

И оградит от помыслов мятежных.

Пускай в сердцах у каждого любовь

Отыщет добрый и надёжный кров.

Пусть будет счастьем дом согрет,

Глаза и лица излучают свет!

***

Поздравляю от души

С Вербным воскресеньем!

В церковь мы пойдем с утра

С трепетным волненьем.

Всех врагов своих простим,

Свечечку поставим,

Прутик вербы посвятим

И родных поздравим.

Пусть в ваш дом заходит свет,

Радость и прощенье,

Пусть Господь вас бережет.

С Вербным воскресеньем!



***

Природа только-только оживает,

Распустит почки-котики вербА.

Вас с воскресеньем Вербным поздравляем

И пожелаем счастья и добра.

Сегодня веточки здоровье щедро дарят,

Их не забудьте в храме освятить.

ЗвОнят колокола и праздник славят,

Желая нам здоровыми всем быть.

Пусть этот праздник вас одарит счастьем

И принесет весеннюю капель,

Вас стороной обходят пусть ненастья,

Уйдет мороз скрипучий и метель.

Святую вербу в вазочку поставьте,

Пускай ваш дом хранит от бед и зла.

Дела и суету пока отставьте,

Сегодня праздник радости, тепла.

Пусть каждый день встречает добрым чудом.

Скорее чтоб успех во всем настиг.

Пускай ваш дом наполнится уютом

И голосами близких и родных.

Ранее мы публиковали короткие поздравления с Вербным воскресеньем.

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