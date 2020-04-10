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Вербное воскресенье 2020: душевные поздравления и красивые открытки
Вербное воскресенье — один из самых светлых праздников. И это повод пожелать друзьям и близким всего самого хорошего.
«ФАКТЫ» подготовили подборку душевных пожеланий.
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Душа полна тепла и веры,
На сердце радость и покой.
Ты веточку весенней вербы
В ладонях принеси домой.
Сегодня Вербное. Как ярко
Сияет солнышко для нас!
Пусть жизнь всем делаем подарки,
И пусть Господь хранит всех вас!
***
С дыханием весны, цветеньем
К нам Вербное приходит воскресенье…
Пускай оно подарит всем надежду
И оградит от помыслов мятежных.
Пускай в сердцах у каждого любовь
Отыщет добрый и надёжный кров.
Пусть будет счастьем дом согрет,
Глаза и лица излучают свет!
***
Поздравляю от души
С Вербным воскресеньем!
В церковь мы пойдем с утра
С трепетным волненьем.
Всех врагов своих простим,
Свечечку поставим,
Прутик вербы посвятим
И родных поздравим.
Пусть в ваш дом заходит свет,
Радость и прощенье,
Пусть Господь вас бережет.
С Вербным воскресеньем!
***
Природа только-только оживает,
Распустит почки-котики вербА.
Вас с воскресеньем Вербным поздравляем
И пожелаем счастья и добра.
Сегодня веточки здоровье щедро дарят,
Их не забудьте в храме освятить.
ЗвОнят колокола и праздник славят,
Желая нам здоровыми всем быть.
Пусть этот праздник вас одарит счастьем
И принесет весеннюю капель,
Вас стороной обходят пусть ненастья,
Уйдет мороз скрипучий и метель.
Святую вербу в вазочку поставьте,
Пускай ваш дом хранит от бед и зла.
Дела и суету пока отставьте,
Сегодня праздник радости, тепла.
Пусть каждый день встречает добрым чудом.
Скорее чтоб успех во всем настиг.
Пускай ваш дом наполнится уютом
И голосами близких и родных.
Ранее мы публиковали короткие поздравления с Вербным воскресеньем.
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