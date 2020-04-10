Внедрение без отторжений: как в Украине создают современную медицину

Наука и технологии

Виталий К., житель Харьковской области стал одним из первых пациентов, которого больше года назад прооперировали с использованием импланта с антибактериальным покрытием. Грудная клетка у Виталия была повреждена метастазами, поэтому специально для него инженеры предприятия «Восток-Н» спроектировали и изготовили на 3D-принтере имплант для замещения дефекта грудной клетки.

«У меня просто болело в груди, была слабость. В районной поликлинике диагностировали банальную простуду, но лечение не помогало. Принимал обезболивающее. Если бы случайно не оказался в Институте хирургии в Харькове — наверное уже и в живых бы не было», — вспоминает начало своей болезни Виталий.

Диагноз звучал неутешительно: новообразование в правой почке с метастазом в грудину. Состояние Виталия ухудшалось, внезапно открылось кровотечение. Медики приняли решение делать двойную операцию. В практике Института общей и неотложной хирургии такая операция проводилась впервые и длилась более 5 часов.

Новые свойства имплантов спасают жизни

«Восток-Н» начал производить импланты для ортопедических операций с антибактериальным покрытием при поддержке украинского предпринимателя, основателя благотворительного фонда «Ренессанс Медико» Владимира Манукяна.

«Наши украинские специалисты могут проектировать и изготавливать медицинские аппараты, которые соответствуют европейским требованиям, не уступают им по качеству и, при этом, на порядок дешевле», — прокомментировал бизнесмен Владимир Манукян.

Подобные антимикробные покрытия (в производстве предприятия «Восток-Н» — «ОБЕРИГ». - Авт.), незаменимы в нейрохирургии, стоматологии, травматологии, кардиологии. Для скрепления грудной клетки на сегодняшний день — это единственный достойный вариант, считают специалисты. В первую очередь благодаря уникальному покрытию, которое способствует быстрому заживлению и восстановлению.

Антимикробные свойства имплантов из титановых сплавов ускоряют процесс выздоровления

По словам хирурга Василия Крицака, лечащего врача Виталия К., противомикробное покрытие с кремнием импланта позволило избежать послеоперационных осложнений и нагноений: «Болевые ощущения также были минимальными. Несмотря на такую сложную операцию, пациент провел в больнице всего 12 суток».

Хирург Андрей Краснояружский рассказал, что решение пришлось принимать быстро: «Пациенту одновременно удаляли и почку с опухолью, и метастаз в грудине. Из-за нарушения целостности грудного каркаса в послеоперационный период возникал риск, что пациент не сможет дышать самостоятельно. Поэтому было принято решение разработать и сформировать индивидуальный имплант для замещения дефекта грудной клетки. Имплант смог прижиться практически сразу».

Основатель благотворительного фонда «Ренессанс Медико» Владимир Манукян убежден, что украинские медразработки способны справится с запросом имплантологии: «Каждый день десятки людей обращаются за помощью, так как сами не в состоянии справится с дорогостоящими операциями и лечением за границей. В нашей стране тоже есть возможности: медицинские разработки, препараты, изобретения. Мы помогаем и в дальнейшем будем поддерживать их развитие».

Запатентованное открытие все еще не направили в массовое производство. К сожалению, государственное финансирование обходит стороной современные ноу-хау. Поэтому украинским ученым и пациентам остается рассчитывать лишь на поддержку бизнесменов и благотворительных фондов.

«Я даже не ожидал, что отойду от операции так быстро, — сказал Виталий К., — Болевые ощущения были незначительные, силы восстановились, чувствовал себя отлично. Вспоминаю теперь это время, как страшный сон. И каждый день благодарю хирургов и специалистов, и благотворителей, которые сделали мне новую грудную клетку. Дай Бог им здоровья!»

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