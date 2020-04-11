Хроники коронавируса: главные события в мире 11 апреля (обновляется)

Мир

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает неуклонно расти каждый день. В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 11 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 09:35 во всем мире выявлено 1 миллион 700 тысяч 7 случаев заражения коронавирусом. Скончались 102 тысячи 750 инфицированных. Выздоровели 376 тысяч 529 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 11 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 220 тысячи 727 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 49 тысяч 833 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 11 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 2 511 инфицированных COVID-19. За сутки — 308 новых случаев. Скончались 73 больных. Выздоровели 79 пациентов. Среди бывших советских республик Украина занимает второе место по числу зараженных. Больше всего таковых в России — уже 11 тысяч 917 человек.

08:20

Институт имени Роберта Коха (RKI) представил 11 апреля обновленные данные по пандемии в Германии. Число инфицированных коронавирусом достигло 117 тысяч 658 человек. За сутки добавилось еще 4 133 случая заражения. Это немного меньше, чем в предыдущие дни, когда количество зараженных увеличивалось приблизительно на 5 000 человек. За все время пандемии в стране скончались 2 544 больных. За сутки зафиксирован еще 171 случай с летальным исходом. Выздоровели 57 тысяч 443 зараженных. Здесь наблюдается положительная динамика — за 24 часа этот показатель увеличился на 3 530 человек. Кстати, немецкие врачи смогли вылечить двух пациентов из Франции. Их доставили в крайне тяжелом состоянии несколько дней назад.

06:14

В США общее число инфицированных коронавирусом превысило полмиллиона человек. Скончались 18 тысяч 747 человек. За последние сутки в стране впервые умерли более 2 000 человек, что является абсолютным рекордом среди всех стран мира.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп заявил, что ему предстоит принять «самое важное решение в жизни». Он намерен ослабить ограничительные меры, связанные с пандемией. «И я надеюсь, что это решение будет верным», — сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. Как сообщают американские СМИ, 13 апреля состоится заседание специально созданной экспертной группы, после чего 14 апреля Трамп объявит о принятом решении.

05:23

С полуночи 11 апреля в 30 городах Турции и провинции Зонгулдак введен комендантский час. Он действует до полуночи 13 апреля, то есть двое суток. В течение данного периода жители не должны покидать свои дома. Жесткая мера принята в связи с тем, что в Турции выявлено уже 47 тысяч 29 инфицированных, скончались 1 006 человек.

05:05

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск отказывается от уже запланированной покупки у России 30 тысяч тестов на коронавирус. По словам министра, «переговоры застопорились». Одной из причин отказа Макей назвал сравнительную ненадежность российских тестов. При этом он сослался на слова главного врача московской инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который ранее заявил о том, что российские тесты обнаруживают коронавирус с вероятностью 60%.

Глава МИД Беларуси также отметил, что надобность в российских тестах уже отпала, поскольку республика начала сама выпускать их. Кроме того, другие страны прислали Минску порядка 50 тысяч тестов в качестве помощи.

Макей не стал отрицать, что ранее Россия передала Беларуси бесплатно 10 тысяч тестов, которые тут же были отправлены «на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, российских дальнобойщиков и россиян, работающих на АЭС». «Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов — это на два с половиной дня работы. У нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов», — сказал министр.

00:18

В Страстную пятницу Папа Римский Франциск был вынужден отказаться от традиционного маршрута Крестного хода. Обряд был совершен на практически пустой площади Святого Петра в Ватикане.

Обычно эта процессия проходит у стен Колизея в Риме, и в ней принимают участие тысячи паломников со всего мира. В этот раз понтифика во время Крестного хода сопровождали лишь пять заключенных тюрьмы города Падуя (север Италии). Падуя сильно пострадала от пандемии. Также в процессии участвовали пять врачей и медсестер из Ватикана.

Папа Римский Франциск во время Крестного хода 10 апреля 2020 года

Франциск таким образом почтил память жертв пандемии. По данным на 11 апреля, только в Италии скончались 18 тысяч 849 человек, в том числе более 100 врачей, причем все они заразились от своих пациентов. Папа Римский сравнил медиков с солдатами, павшими на войне. «Они пожертвовали своей жизнью из любви», — сказал Франциск.

Понтифик во время Крестного хода произносил тексты медитативных размышлений на тему страданий Христа. В этом году они были составлены при участии заключенными тюрем, судьей и родителями, чья дочь стала жертвой убийства.

В обзоре за 10 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что число умерших от коронавируса превысило в мире 100 тысяч человек. Новые печальные рекорды были установлены в Великобритании и США. В Южной Корее выявлено более 90 случаев повторного заражения COVID-19. Кроме того, в материале дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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