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Черный дым видно за много километров: под Одессой вспыхнул пожар в природном парке (фото)
В эти минуты в Беляевском районе Одесской области пылают плавни в Нижнеднестровском национальном парке. Облака едкого черного дыма видны за многие километры, они буквально перекрывают видимость на автотрассе международного значения Одесса — Рении: в районе села Маяки, а также на пограничном пункте пропуска «Паланка».
В начале апреля выгорело уже 10 гектаров уникальной природной экосистемы Нижнеднестровского национального природного парка.
Как отмечают местные жители, пожары здесь в последнее время происходят регулярно. Пламя охватывает огромные площади, наносит серьезный ущерб экологии и представляет опасность для жилищ, располагающихся по соседству. Характерно, что причиной пожаров зачастую являются поджоги, однако злоумышленников ни в одном из случаев почему-то не выявили. Хотя большинство здешних селян убеждены в том, что это дело рук браконьеров.
Сегодня же спасатели тушили возгорание хвойного леса в Раздельнянском районе. Здесь, в урочище, неподалеку от села Егоровка, пришлось бороться с огнем на площади 4,5 гектара.
«После двух часов упорной работы пожар удалось ликвидировать, угрозы его дальнейшего распространения сейчас нет», — сообщили в региональном главке ГСЧС.
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Помимо личного состава и техники спасателей привлекались дополнительные силы: всего 45 человек и 4 единицы техники.
Напомним, пожарные уже неделю борются с масштабными пожарами в Чернобыльской зоне.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!