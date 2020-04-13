Хроники коронавируса: главные события в мире 13 апреля (обновляется)

Мир

Человечество столкнулось с проблемой глобального масштаба в лице пандемии COVID-19. Коронавирус оказывает серьезное воздействие на все стороны нашей жизни — от экономики до привычных форм социального общения. И всех волнует вопрос, как долго будет продолжаться весь этот кошмар.

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 13 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 09:55 во всем мире выявлено 1 миллион 853 тысячи 718 случаев заражения коронавирусом. Скончались 114 тысяч 280 инфицированных. Выздоровели 427 тысяч 870 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 21%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 13 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 311 тысяч 567 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 50 тысяч 856 больных. Это 4% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 13 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 3 102 инфицированных COVID-19. За сутки — 325 новых случаев. Скончались 93 больных. Выздоровели 97 пациентов. Среди бывших советских республик Украина вернулась на второе место по числу зараженных. Больше всего таковых в России — уже 15 тысяч 770 человек.

06:31

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер указала на еще одну опасность пандемии COVID-19 для экономики Евросоюза. На фоне кризиса весьма высок риск того, что многие европейские компании, ставшие теперь уязвимыми, будут поглощены Китаем. Об этом Вестагер заявила в интервью The Financial Times. Она считает, что правительств стран ЕС должны выкупить доли в таких компаниях. Государственное участие исключит возможность поглощения.

05:51

В Казахстане коронавирус выявлен уже у 951 человека. Более 25% случаев (251) приходится на столицу страны Нур-Султан. Скончались 10 человек с COVID-19, 99 больных выздоровели.

03:43

В Китае за последние сутки выявлено 108 новых случаев заражения и два случая с летальным исходом. Это в два раза превышает среднесуточный показатель за последние две недели. Национальная комиссия здравоохранения КНР подчеркивает, что в 98 случаях речь идет о людях, прибывших из-за границы.

02:51

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал в отставку из-за допущенных его ведомством просчетов в ведении ограничительных мерах. Вечером 10 апреля МВД объявило о введении 48-часовых ограничений на передвижение граждан. Сделано это было всего лишь за два часа до вступления в силу данной меры. В результате в магазинах крупных турецких городов возникли массовые скопления. Люди бросились спешно запасаться продуктами и прочими товарами первой необходимости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отставку Сойлу не принял.

В Турции выявлено 56 тысяч 956 случаев заражения коронавирусом. Скончались 1 198 инфицированных.

01:43

Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в результате катастрофы украинского Boeing под Тегераном 8 января 2020 года, попросили Иран перенести на более поздний срок расшифровку бортовых самописцев самолета. Просьба вызвана ограничениями, введенными для борьбы с пандемией. Они затрудняю приезд иностранных специалистов в Иран.

Несколько дней назад Тегеран связался с заинтересованными сторонами, чтобы узнать, когда те смогут прислать своих специалистов, способных помочь расшифровать данные «черных ящиков». В ответ на запрос Канада заверила Иран, что «с нетерпением ожидает скачивания и расшифровки данных», но расшифровку следует отложить до тех пор, пока не появятся достаточные условия для безопасного путешествия.

Напомним, Boeing 737−800 компании МАУ 8 января направлялся из Тегерана в Киев. Вскоре после вылета самолет разбился. Погибли все, кто находился на борту — 176 человек. Лишь спустя несколько дней после трагедии Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за авиакатастрофу. В Тегеране заявили, что лайнер был сбит, поскольку бойцы КСИР по ошибке прияли его за крылатую ракету.

00:33

В понедельник, 13 апреля, в Израиле истекает срок, отведенный президентом страны Реувеном Ривлином лидеру политического блока «Кахоль Лаван» Бени Ганцу на формирование коалиции и нового правительства. По закону глава государства мог предоставить дополнительные две недели. Однако Ривлин заявил, что не станет этого делать «из-за сложившихся обстоятельств».

Накануне переговоры Ганца с исполняющим обязанности премьер-министра Биньямином Нетаньяху о создании коалиции с партией «Ликуд» провалились. После этого Ганц подал заявление о продлении срока.

Под «сложившимися обстоятельствами» президент Ривлин понимает пандемию коронавируса. Глава государства справедливо считает, что стране необходимо как можно скорее получить новый действенный кабинет министров. Если до конца понедельника 13 апреля Ганц не сможет его сформировать, мандат на это перейдет к Нетаньяху.

В обзоре за 12 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что Великобритания пополнила печальный список стран, в которых от коронавируса скончалось более 10 тысяч человек. А в Европе количество случаев с летальным исходом превысило 75 тысяч. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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