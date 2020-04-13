Водохранилище в Крыму превратилось в лужу: Симферополь рискует лишиться воды (фото)

Украина

В оккупированном Крыму резко сократились запасы воды в Партизанском водохранилище. Под угрозой водоснабжение Симферополя, ради которого и создавался искусственный водоем.

Проблемы с запасами воды в Партизанском водохранилище особенно остро проявились в 2020 году после почти бесснежной зимы. Местные жители отмечают, что визуально водоем измельчал вдвое. Фото из села Кизиловое, где расположено водохранилище, подтверждают, что запасы воды иссякают.

«Здоровенный камень справа раньше был в воде. Это для Симферополя „запас“, как видите», — отмечает крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

Напомним, Партизанское водохранилище входит в тройку самых крупных на полуострове. Максимальная емкость оценивается в 35 млн кубометров. Из-за плачевной ситуации на водохранилище в феврале 2020 года оккупационная администрация была вынуждена признать, что запасов воды для Симферополя хватит на 100 дней.

Фото KrimRt/Twitter

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