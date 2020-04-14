Женщина избила и похитила 10-летнего мальчика под Тернополем: суд принял неожиданное решение

Происшествия

Гусятинский районный суд Тернопольской области признал виновной жительницу одного из сел этого региона в незаконном лишении свободы малолетнего ребенка. (Напомним, что в Одессе недавно прямо на улице похитили женщину.)

— Инцидент произошел возле сельского стадиона еще в начале мая 2019 года. К стоявшей небольшой компании пятиклассников подъехал автомобиль, из него вышла пассажирка, которая принялась ругать одного из мальчиков за обиды, нанесенные ее сыну. После чего ударила ребенка несколько раз по лицу, со словами «едем в полицию» затащила его в салон машины и уехала, — сообщает прокуратура Тернопольской области.

Видевшие всё происходящее дети сообщили родителям мальчика о том, что их одноклассника похитили, и те позвонили правоохранителям. Между тем похитительница сама отпустила ребенка. Как потом выяснилось, женщина хотела отомстить однокласснику своего 10-летнего сына за то, что тот обидел ее чадо по дороге в школу. Она решила напугать хулигана — закрыла его в салоне автомобиля, из которого тот не мог выбраться, и только после этого отпустила. Домой мальчик вернулся пешком.

В отношении злоумышленницы правоохранителями было открыто уголовное производство по статье «Незаконное лишения свободы малолетнего ребенка». Суд согласился с этим обвинением и назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы, однако, учитывая смягчающие обстоятельства (на содержании двое несовершеннолетних детей), дал ей испытательный срок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве неравнодушные граждане предотвратили похищение 5-летнего ребенка прямо на станции метро. Неизвестно, на что рассчитывала похитительница, но, увидев мальчика, женщина схватила его и потащила прочь от матери.

А в поселке Коцюбинском под Киевом украли ребенка. Лжеволонтер похитила у матери 3-месячного малыша.

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