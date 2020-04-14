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Николаев "прорвало": в области выявили уже 14 больных коронавирусом

15:51 14 апреля 2020 535
Николаев «прорвало»: в области выявили уже 14 больных коронавирусом
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Николаевской области, которая почти месяц «держала оборону» в условиях распространения коронавируса и отличалась отсутствием инфицированных, на 14 апреля подтвержденный диагноз COVID-19 имеют уже 14 человек. Девяти из них диагноз был поставлен в течение последних суток. Все они жители Вознесенского района. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации. Уточняется, что два человека проживают в селе Вороновка (где впервые в области выявили таких больных), шестеро — в райцентре Вознесенск (четверо — из одной семьи) и один — в селе Прибужаны. Выяснилось, что все эти люди являются верующими одной церкви.

По имеющейся информации, первые заболевшие — две 80-летние жительницы села Вороновка — были активистками религиозного сообщества, организовывали совместные богослужения, часто занимались распространением вероучения в Вознесенском районе, а также выезжали в соседнюю, Одесскую область. Именно среди членов этой общины ныне и выявлено большинство инфицированнных.

После того как Вороновка оказалась очагом инфекции, на въезде в село установлен блок-пост. Проводится дезинфекция улиц населенного пункта.

В общей сложности с начала 2020 года в Николаевской области за медицинской помощью обратилось 135 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 83 пациента госпитализированы, 52 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Напомним, что после выявления первых инфицированных в Николаевской области было решено изолировать село Вороновка в Вознесенском районе. Чтобы местные жители не распространяли инфекцию, перекопаны грунтовые дороги к соседнему селу Таборовка и выезд на Еланецкую трассу.

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