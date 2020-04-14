- 16:41 Состарившийся Олег Винник шокировал сеть
- 16:35 Украина — Польша: онлайн-видеотрансляция матча по FIFA 20
- 16:16 В Киеве монахи начали изготавливать защитные экраны для врачей
- 16:08 Голая Настя Каменских станцевала с подушками
- 16:04 В Киеве задержали "сотрудника Кабмина", бравшего десятки тысяч долларов за трудоустройство на госслужбу
- 16:03 Под Киевом разоблачили преступную группу, легализовавшую незаконный вывоз детей за границу
- 15:58 Сына экс-футболиста сборной Бразилии застрелили в Рио
- 15:57 Было несколько трагических «совпадений»: источник рассказал важные детали о задержанном генерале СБУ
- 15:51 Николаев "прорвало": в области выявили уже 14 больных коронавирусом
- 15:43 "Крот" в СБУ: в сеть выложили записи общения генерала Шайтанова с сотрудником ФСБ
- 15:31 На Кировоградщине вооруженный налетчик похитил из церкви пасхальный кулич
- 15:13 Киевлянам разрешили возвращать авто со штрафплощадки онлайн: как это сделать
Николаев "прорвало": в области выявили уже 14 больных коронавирусом
В Николаевской области, которая почти месяц «держала оборону» в условиях распространения коронавируса и отличалась отсутствием инфицированных, на 14 апреля подтвержденный диагноз COVID-19 имеют уже 14 человек. Девяти из них диагноз был поставлен в течение последних суток. Все они жители Вознесенского района. Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации. Уточняется, что два человека проживают в селе Вороновка (где впервые в области выявили таких больных), шестеро — в райцентре Вознесенск (четверо — из одной семьи) и один — в селе Прибужаны. Выяснилось, что все эти люди являются верующими одной церкви.
По имеющейся информации, первые заболевшие — две 80-летние жительницы села Вороновка — были активистками религиозного сообщества, организовывали совместные богослужения, часто занимались распространением вероучения в Вознесенском районе, а также выезжали в соседнюю, Одесскую область. Именно среди членов этой общины ныне и выявлено большинство инфицированнных.
После того как Вороновка оказалась очагом инфекции, на въезде в село установлен блок-пост. Проводится дезинфекция улиц населенного пункта.
В общей сложности с начала 2020 года в Николаевской области за медицинской помощью обратилось 135 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 83 пациента госпитализированы, 52 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.
Напомним, что после выявления первых инфицированных в Николаевской области было решено изолировать село Вороновка в Вознесенском районе. Чтобы местные жители не распространяли инфекцию, перекопаны грунтовые дороги к соседнему селу Таборовка и выезд на Еланецкую трассу.
Читайте также: На чиновников Николаевской ОГА завели дело из-за коронавируса
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Было несколько трагических «совпадений»: источник рассказал важные детали о задержанном генерале СБУ (фото)
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!