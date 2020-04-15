Шоу-бизнес

В апреле одним из самых обсуждаемых сериалов в мире стал 4-серийный проект американской стриминговой компании Netflix «Неортодоксальная» (Unorthodox). Его премьера состоялась 26 марта. Мини-сериал оказался настолько глубоким, многослойным и познавательным, что его стали активно обсуждать в соцсетях, о нем пишут статьи различные солидные издания и говорят в ток-шоу.

В основу сериала положена реальная история Деборы Фельдман, которая родилась и воспитывалась в крупнейшей в мире общине хасидов — Сатмар. Она была основана в 1905 году в Венгрии. Сегодня ее члены проживают в разных странах мира. Самая многочисленная коммуна обосновалась в Уильямсберге в Нью-Йорке и насчитывает примерно 100 тысяч человек.

В 2012 году Фельдман издала автобиографический роман «Неортодоксальная: скандальный отказ от моих хасидских корней». Дебора рассказывает, что начинала описывать свою жизнь в блоге. А потом эти записи и легли в основу книги, которая неожиданно для нее самой стала бестселлером.

Внимание! Для тех, кто не читал роман и не смотрел мини-сериал, последующая информация может показаться спойлером. Но мы постараемся лишь привлечь ваше внимание к «Неортодоксальной», сообщив лишь завязку этой удивительной истории. Остальное — это попытка понять, почему очередной проект Netflix стал таким популярным в разных странах мира.

Дебора Фельдман однажды рискнула покинуть Сатмар. Ей было душно в общине. Хотелось узнать о жизни гораздо больше. Дебору растили ее дедушка и бабушка. Так вышло, потому что ее отец страдал психическим расстройством, а мать бежала из дома. Говорила девочка только на идише. Другие языки члены общины не любят. Немецкий вызывает у них негативное отношение из-за отношения к евреям в Германии во времена нацизма. Английский несет в себе угрозу разрушения вековых устоев хасидов, поэтому на нем нельзя ни разговаривать, ни читать.

Дебора Фельдман

Следуя традициям, Дебора в возрасте 17 лет вышла замуж и в 19 родила ребенка. В этом, по ее словам, хасиды видят главное и почти единственное предназначение женщины. Как можно раньше найти мужа, родить ему детей (желательно, через год после свадьбы) и заниматься их воспитанием, а также вести домашнее хозяйство. Учиться женщине не нужно, работать, делать карьеру тоже. Все это лишнее.

Фельдман с этим была категорически несогласна. В 23 года она покинула общину и мужа, разорвав все связи с хасидами. Дебора начала со своим сыном новую жизнь. Она изучала литературу в Sarah Lawrence College. Потом стала вести блог в интернете. И написала книгу…

Хасиды негативно отреагировали на ее автобиографический роман. Они утверждают, что Фельдман непозволительно откровенно говорит о таких вещах, как сексуальные отношения, и предвзято трактует консервативные традиции общины.

Главную роль в сериале исполнила израильская актриса Шира Хаас

Дебора считает, что она имела право рассказать все, как есть. Например, о том, что страдает вагинизмом. Медики описывают это расстройство, каксостояние, отрицательно влияющее на возможность женщины участвовать в любой форме вагинального проникновения, в том числе сексуальном контакте, а также во введении тампонов и проникновении при гинекологическом обследовании. Это является результатом непроизвольного сокращения лобково-копчиковой мышцы и приводит к крайне болезненным ощущениям во время половой близости.

Интимный характер расстройства, по словам Деборы, ничуть не мешал детально обсуждать ее проблему на семейных советах в общине в присутствии посторонних.

Кадр из мини-сериала "Неортодоксальная"

Фельдман не стала сама адаптировать книгу для мини-сериала. Сценарий написали Анна Вингер и Алекса Каролински. Дебора и Анна очень дружны. Поэтому Вингер постаралась максимально точно и глубоко передать чувства Фельдман.

В «Неортодоксальной» имя главной героини изменено. Ее зовут Эстер или Эсти. И она повторяет путь Деборы. Вместе с тем авторы сценария сериала решили кое-что изменить. Безусловно, с согласия Фельдман.

Было решено, что Эсти бежит как можно дальше — в Европу. Если быть точнее — в Берлин. Этот город выбран неслучайно. Во-первых, Анна живет в столице Германии и прекрасно ее знает. Для нее современный Берлин — это символ свободы, центр мультикультурности. Появление в таком месте молодой женщин, воспитанной в традициях хасидов, является прекрасной возможностью показать, какой шок она испытала, и создать массу ситуаций, которые смотрятся порой смешно, порой печально.

Во-вторых, Эсти, говорят нам авторы сериала, выбрала Германию подсознательно. Она была наслышана о том, какую страшную роль сыграла эта страна в истории евреев. И все же рискнула перебраться сюда. Это очень глубокий сюжетный ход, он сродни психоанализу, когда человек должен докопаться до самых корней собственных проблем, чтобы избавиться от них.

Все остальное Вингер и Каролински оставили почти без изменений, включая вагинизм главной героини и ее любовь к английской литературе, хотя Эсти изучает не ее, а музыку, поступив в консерваторию.

Еще одна важнейшая задача, которую поставили перед собой создатели мини-сериала — достоверность. В оригинале большинство персонажей «Неортодоксальной» говорят на идише. Английская и немецкая речь звучат намного реже.

Снимался сериал преимущественно в Берлине. Эпизоды в Уильямсберге делали в павильоне или с помощью современных компьютерных технологий. Дизайнер по костюмам Джастин Сеймур дважды ездила в Уильямсберг, чтобы своим глазами увидеть, как одеваются члены общины. Некоторую одежду она приобрела там в магазинах. А вот традиционные мужские головные уборы хасидов — штраймлы — шили в берлинских театральных мастерских, используя искусственный мех, а не мех соболя или куницы.

Сделать мужские наряды хасидов оказалось сложнее, чем женские

Все это помогло создать на экране атмосферу полной достоверности. В Уильямсберге практически ничего не изменилось по сравнению с началом прошлого века. Тем разительнее контраст с ультрасовременным Берлином.

Главную героиню сыграла израильская актриса Шира Хаас. 11 мая ей исполняется 25 лет. Она известна по фильмам «Жена смотрителя зоопарка» и «Фокстрот». Одну из мужских ролей исполнил Джефф Уилбуш, 32-летний актер, родившийся в Израиле, но живущий с некоторых пор в Германии. Он вырос в Меа-Шеариме, одном из районов Иерусалима, где проживают хасиды.

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